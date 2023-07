Marketplace lance un podcast ! ; Google bloque les sites d’actualités

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Marketplace lance un podcast !

Retour sur 50 ans de holdings, les gouvernements responsables Depuis 50 ans, Marketplace pose des questions difficiles. Voici un aperçu de certains de ces moments chauds – et souvent tendus.

Manquant Marché cet été? Vous avez de la chance, car le mardi 4 juillet, l’émission lance sa propre série de podcasts !

Les hôtes et journalistes d’investigation Asha Tomlinson et David Common vous font découvrir huit enquêtes pleines d’action, allant d’un accès exclusif à une enquête policière sur des entreprises de déménagement à une lutte de cinq ans contre les appels frauduleux.

Pour revivre certaines Marché de les plus grandes enquêtes de l’année écoulée, consultez-les sur CBC Listen ou votre application de podcast préférée.

Les acheteurs canadiens veulent leur tranche de 50 millions de dollars d’amende pour fixation des prix du pain

Canada Bread, le fabricant de nombreuses marques de produits de boulangerie, a accepté de payer 50 millions de dollars pour son rôle dans la collusion pour fixer le prix du pain. (Ben Nelms/Bloomberg)

Le principal producteur de pain, Canada Bread, a admis la semaine dernière qu’il s’était entendu pour fixer les prix – un stratagème qui a entraîné deux hausses de prix de gros en 2007 et 2011.

Le Bureau de la concurrence a déclaré que le plaidoyer de culpabilité est un développement important dans son enquête de plus de sept ans sur un prétendu stratagème de fixation des prix du pain à l’échelle de l’industrie.

« [It’s a] crime très grave », a déclaré le commissaire de la concurrence Matthew Boswell lors d’une entrevue vendredi. « Le pain, comme nous le savons tous, est un aliment de base de l’alimentation canadienne.

Néanmoins, l’amende de 50 millions de dollars ira dans les recettes générales du gouvernement fédéral. Même si cet argent sera utilisé pour les services gouvernementaux, de nombreux Canadiens veulent savoir pourquoi il ne leur revient pas directement — les gens qui ont acheté le pain hors de prix.

Le Bureau de la concurrence a déclaré que les Canadiens à la recherche d’une indemnisation peuvent engager des poursuites civiles. Actuellement, deux recours collectifs, l’un en Ontario et l’autre au Québec, cherchent à obtenir de l’argent pour les acheteurs de pain de Canada Bread et d’autres entreprises qui seraient impliquées dans le scandale de la fixation des prix.

Le Bureau de la concurrence enquête toujours sur les épiciers Sobeys, Walmart et Giant Tiger, ainsi que sur le grossiste Maple Leaf Foods pour avoir prétendument participé au stratagème de fixation des prix du pain qui a duré de 2001 à 2015.

Chacune de ces entreprises a déclaré n’avoir connaissance d’aucun acte répréhensible. En savoir plus

Google s’apprête à supprimer les liens d’actualités au Canada en raison de la loi sur les actualités en ligne

Google dit qu’il supprime les liens d’actualités canadiennes de son service. (Andrew Kelly/Reuters)

Google a annoncé jeudi qu’il supprimerait le contenu d’actualités canadiennes de ses produits de recherche, d’actualités et de découverte après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi destinée à indemniser les médias.

La décision d’extraire des informations du moteur de recherche le plus dominant au monde pourrait avoir un impact dévastateur sur les médias, qui dépendent souvent de tiers comme Google pour mettre le contenu entre les mains des lecteurs.

La décision intervient après que la législation controversée du gouvernement C-18 a été adoptée par le Parlement la semaine dernière. Le projet de loi a été critiqué par des géants de la technologie comme Meta et Google et certains petits médias et experts qui disent qu’il est injuste d’imposer ce qui équivaut à une taxe sur les liens.

Le gouvernement et les grands médias, y compris le groupe de pression des journaux et des diffuseurs comme CBC et CTV, ont déclaré que les entreprises de médias sociaux devraient indemniser les médias pour les liens avec leur journalisme.

Le projet de loi a été présenté comme un moyen de maintenir la solvabilité des organes d’information après que la publicité se soit massivement déplacée vers les plateformes numériques, anéantissant pratiquement une source de revenus majeure pour le journalisme. Le gouvernement a présenté la législation comme un moyen de soutenir une industrie qui a connu un déclin constant depuis l’émergence d’Internet.

Meta a déjà déclaré qu’il bloquerait le contenu des nouvelles canadiennes sur des plateformes populaires comme Facebook et Instagram.

« Nous sommes déçus d’en arriver là. Nous ne prenons pas cette décision ou ses impacts à la légère et pensons qu’il est important d’être transparent avec les éditeurs canadiens et nos utilisateurs le plus tôt possible », a déclaré Kent Walker, président des affaires mondiales. chez Google et Alphabet. En savoir plus

Des sources affirment que l’OMS est sur le point de déclarer l’aspartame, un édulcorant artificiel, comme un risque possible de cancer

L’aspartame, l’un des édulcorants artificiels les plus couramment utilisés dans le monde dans des produits comme les sodas light, devrait être déclaré cancérogène possible le mois prochain par un organisme de santé mondial de premier plan, selon deux sources connaissant le processus. (Coca Cola)

L’un des édulcorants artificiels les plus courants au monde devrait être déclaré cancérigène possible le mois prochain par un organisme de santé mondial de premier plan, selon deux sources connaissant le processus, l’opposant à l’industrie alimentaire et aux régulateurs.

L’aspartame, utilisé dans des produits allant du Diet Coke au chewing-gum Extra de Mars et à certaines boissons Snapple, sera répertorié en juillet comme « probablement cancérogène pour l’homme » pour la première fois par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le centre de recherche sur le cancer branche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont indiqué les sources.

La décision du CIRC, finalisée plus tôt ce mois-ci après une réunion des experts externes du groupe, vise à évaluer si quelque chose est un danger potentiel, sur la base de toutes les preuves publiées.

Mais l’industrie riposte. « Le CIRC n’est pas un organisme de sécurité alimentaire, et leur examen de l’aspartame n’est pas scientifiquement complet et repose en grande partie sur des recherches largement discréditées », a déclaré Frances Hunt-Wood, secrétaire générale de l’Association internationale des édulcorants.

L’organisme, dont les membres comprennent Mars Wrigley, une unité de Coca-Cola et Cargill, a déclaré qu’il avait « de sérieuses inquiétudes concernant l’examen du CIRC, qui pourrait induire les consommateurs en erreur ».

La directrice exécutive du Conseil international des associations de boissons, Kate Loatman, a déclaré que les autorités de santé publique devraient être « profondément préoccupées » par « l’opinion divulguée », et a également averti qu’elle « pourrait inutilement induire les consommateurs en erreur en leur faisant consommer plus de sucre plutôt que de choisir des produits sans danger et sans danger ». options à faible teneur en sucre. »

L’inscription de l’aspartame comme cancérigène possible vise à motiver davantage de recherches, ont déclaré les sources proches du CIRC, ce qui aidera les agences, les consommateurs et les fabricants à tirer des conclusions plus solides. En savoir plus

Que se passe-t-il d’autre ?

Les fabricants de pièces automobiles ont accepté de payer 78 millions de dollars en règlements de recours collectifs canadiens pour la fixation des prix

Toute personne ayant acheté ou loué une voiture neuve entre 1998 et 2016 peut demander 25 $ par véhicule.

Le Canada interdit les tests cosmétiques sur les animaux

La nouvelle réglementation interdira la vente et l’importation de produits cosmétiques qui reposent sur des tests sur des animaux et érigera en infraction le fait pour une entreprise de prétendre à tort que ses produits n’utilisent pas de tests sur des animaux.

Combien d’heures de sommeil est le meilleur? Voici ce que la science la plus récente dit sur le sommeil

Les médecins disent de ne pas s’inquiéter, différents schémas de sommeil fonctionnent pour différentes personnes.

