Marketplace enquête sur la démarque inconnue et révèle les façons sournoises dont les entreprises réduisent les coûts, mais pas les prix

Avec la flambée des prix de toutes sortes de biens de consommation, CBC Marché a examiné certaines façons dont les consommateurs paient plus pour moins – et ne le savent peut-être même pas.

Les experts disent Marché qu’une plus grande transparence est nécessaire pour aider les consommateurs à identifier les moyens par lesquels les entreprises peuvent subtilement réduire la qualité et la quantité de leurs produits tout en facturant aux consommateurs le même montant ou plus.

La Shrinkflation est une tactique que les entreprises utilisent pour réduire subtilement la taille ou le poids d’un produit afin d’économiser de l’argent sans augmenter le prix. Une forme de rétrécissement moins connue est celle où une entreprise remplace des ingrédients par des alternatives moins chères ou ajoute de l’eau tout en diminuant d’autres ingrédients.

Quel est l’impact de l’inflation sur vous ? Nous voulons en entendre parler. Écrivez-nous à marketplace@cbc.ca

Les gouvernements pourraient intervenir, selon l’économiste et écrivain Armine Yalnizyan, en particulier lorsqu’il s’agit de surveiller les prix dans des secteurs peu concurrentiels comme les épiceries.

“Nous n’avons vraiment rien qui fonctionne dans l’intérêt des consommateurs, même si nous sommes une société très axée sur le consommateur”, a déclaré Yalnizyan.

Le Bureau de la concurrence a annoncé en octobre qu’il se penchera sur la compétitivité du secteur de l’alimentation et qu’il fera des suggestions au gouvernement sur la façon de l’améliorer en fonction de ses conclusions.

Daniel Tsai, professeur de commerce à la Toronto Metropolitan University qui gère un site Web sur les droits des consommateurs, affirme que cette étude de marché est une “première étape adéquate”.

Mais il note que le bureau sera limité dans son étude du secteur. Il ne sera pas en mesure d’étudier l’impact des coûts du côté du fabricant – tels que l’essence, le transport et les ingrédients – sur les prix dans les épiceries, dit-il.

Marché suit la contraction en action

Marché a identifié plusieurs articles qui ont récemment subi une contraction, et BetterCartAnalytics – une entreprise qui suit les prix des épiceries – a fourni l’historique des prix des produits.

Betty Henry, une consommatrice de London, en Ontario, utilise la garniture pour tarte à la citrouille d’ED Smith depuis 50 ans pour faire des tartes pour l’Action de grâces. Elle dit avoir remarqué une différence dans le remplissage dès qu’elle a ouvert la boîte cette année.

La garniture de tarte indiquait l’huile végétale comme la troisième part la plus importante dans la liste des ingrédients.

Dans la nouvelle version du produit qu’Henry a utilisé cette année, l’huile végétale avait été déplacée à la sixième place. Et prendre sa place au troisième rang ? Eau.

Les experts disent que lorsqu’un produit a été repensé, c’est un signal d’alarme indiquant qu’une contraction peut également s’être produite. (Betty Henry)

“C’était plus de la soupe à la citrouille que de la garniture pour tarte”, a déclaré Henry à propos de l’eau ajoutée.

Henry dit qu’elle pense que la décision d’ED Smith était malhonnête et qu’elle n’utilisera plus la garniture pour tarte.

“J’ai juste trouvé que c’était un moyen sournois de réduire les coûts”, a-t-elle déclaré. “Je n’aime pas payer pour l’eau. Vous pouvez l’obtenir du robinet, vous n’avez pas besoin de l’acheter.”

Le prix de la garniture pour tarte à la citrouille a augmenté de plus de 50 % depuis janvier 2021. À cette époque, la garniture pour tarte était de 3,99 $. En octobre 2022, il était passé à 6,03 $ dans les magasins Loblaws de Toronto. Les deux versions de la canette contenaient 540 millilitres.

Winland Foods a récemment acheté ED Smith et son PDG, Eric Beringause, affirme que le changement s’est produit sous l’ancien propriétaire et qu’il n’a donc aucune connaissance de la raison d’être.

Mais il a répondu aux inquiétudes de clients comme Betty Henry concernant le produit.

“Je suis désolé d’apprendre qu’ils ont été déçus par le produit et je vais personnellement l’examiner”, a déclaré Beringause.

La garniture de tarte n’était pas le seul article d’épicerie où Marché constaté que le produit avait changé et le prix a augmenté peu de temps après.

La nouvelle bouteille de Pearl Milling Company (à gauche) contient moins de produit, mais la bouteille est plus haute que l’ancienne version du produit avec 750 millilitres (à droite). (Jenny Cowley/CBC)

En septembre 2021, Pearl Milling Company Maple Syrup Lite contenait 750 millilitres de produit et coûtait 1,97 $ dans les magasins Walmart de Toronto. Le sirop a été remplacé par une version plus récente à partir de ce mois-là.

Le produit est tombé à 710 millilitres et a été maintenu au même prix le mois suivant. Mais en novembre, le prix est passé à 2,54 dollars et a de nouveau augmenté à 2,67 dollars en décembre. En octobre 2022, Walmart facturait 2,97 $ pour la version réduite du produit.

Tsai dit que cette décision de la Pearl Milling Company semble “injustifiable”.

“Cela me frappe que la forte augmentation des prix, avec la réduction de la quantité et l’augmentation des prix, semble disproportionnée par rapport aux chiffres réels de l’inflation”, a-t-il déclaré.

Tsai dit que dans cet environnement inflationniste, où les consommateurs s’inquiètent de la hausse des prix, les fabricants et les détaillants doivent être plus transparents sur les augmentations de prix et pourquoi elles se produisent.

Pearl Milling Company, propriété de PepsiCo Canada, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En gardant l’emballage de la même taille et en ne réduisant que le poids net comme Barilla l’a fait dans le produit ci-dessus, les consommateurs sont moins susceptibles de remarquer le changement. (Jenny Cowley/CBC)

Dans un autre cas de rétrécissement Marché enquête, les spaghettis Barilla pesaient 454 grammes et coûtaient 1,97 $ chez Walmarts à Toronto en septembre 2021. Le produit de pâtes a été remplacé par une version plus récente à partir de ce mois-là.

Le produit a diminué à 410 grammes. Et le prix a légèrement fluctué jusqu’à atteindre 2,12 $ en juillet. Le prix est resté à un niveau plus élevé depuis l’été et, en octobre 2022, Walmart facturait 2,27 $ pour la version réduite du produit.

En tenant compte à la fois de la taille réduite du produit et de l’augmentation du prix, le coût de l’article a augmenté de plus de 25 %.

“Beaucoup de familles dépendent des pâtes et du riz…. Cela nourrit les familles et c’est censé être bon marché. C’est censé être quelque chose d’abordable”, a déclaré Tsai.

Dans un communiqué, Barilla a déclaré que l’année dernière, elle avait dû “modifier légèrement” la taille et le prix des emballages en réponse à “l’augmentation continue des coûts des matières premières et de la logistique” et “tout en équilibrant la nécessité d’offrir 4 à 5 portions dans une boîte à un bon prix.”

Plus de transparence sur les changements de dimensionnement des produits requis par la loi au Brésil

Lorsque les entreprises réduisent leurs produits au Canada, elles ne sont pas tenues d’informer les consommateurs du changement.

Au Brésil, des lois sont en place pour informer les consommateurs des changements de poids d’un produit.

Les entreprises doivent indiquer la quantité contenue dans le produit avant et après le changement. Et l’information doit rester sur l’étiquette pendant six mois.

Par exemple, le lait au chocolat de Nestlé contenait à l’origine 200 millilitres de produit, mais il a été réduit à 180 millilitres.

Le produit laitier au chocolat à droite porte la mention « Novo Peso » au bas de l’étiquette, ce qui signifie « Nouveau poids ». (u/Hot_Sell4061/Reddit)

L’entreprise devait lister ces changements au bas de l’étiquette. L’entreprise devait également fournir le pourcentage de variation, soit une réduction de taille de 10 %.

Yalnizyan dit qu’un règlement comme celui-ci pourrait être un bon moyen de suivre la prévalence du problème de la démarque inconnue au Canada.

“Je pense que l’idée est prometteuse en ce qui concerne l’éducation du public”, a déclaré Yalnizyan, “et d’identifier les types de produits sujets à la démarque inconnue”.