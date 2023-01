Marketing touristique de Thompson Okanagan axé sur l’authenticité

L’expérience authentique de la région de Thompson Okanagan continue d’être une carte de visite pour attirer les touristes, déclare le PDG de la Thompson Okanagan Tourist Association (TOTA).

Ellen Walker-Matthews affirme que l’industrie en Colombie-Britannique s’appuyait sur le concept de pratiques commerciales de tourisme durable, respectait l’environnement local et créait des expériences interactives avec la communauté locale en mettant l’accent sur la culture autochtone avant la pandémie de COVID-19.

“Du point de vue de l’authenticité, nous voulons nous assurer que nous ne devenons pas comme Disneyland”, a déclaré Walker-Matthews.

“Nous voulons nous assurer que notre histoire touristique est enracinée dans l’histoire de notre région, pour rester concentré sur cela.”

TOTA était à l’avant-garde de ce mouvement, gagnant la reconnaissance internationale des groupes de défense des touristes et influençant l’approche du gouvernement provincial pour stimuler le tourisme par le biais des campagnes de marketing de Destination BC.

Aujourd’hui, au lendemain de la pandémie, Walker-Matthews affirme que ces concepts restent au cœur de la promotion du tourisme local, prenant une nouvelle image de marque en tant que biosphérologie.

Techniquement, la biosphérologie est un terme décrivant une branche de connaissances reflétant le développement et la mise en œuvre de pratiques de tourisme durable, reconnaissant que les écosystèmes mondiaux sont constitués de relations interconnectées.

“Il s’agit d’une stratégie de gestion en tant qu’organisation pour évoluer vers le marketing de destination… pour nous assurer que nous protégeons ce que nous avons maintenant du point de vue de la durabilité de l’environnement pour que les gens puissent vivre avec un plaisir à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

“L’idée de biosphère est le reflet de la relation entre les résidents locaux, nos visiteurs et notre planète pour garder les choses en meilleur état.”

Le concept de biosphérologie sera au centre des discussions lors du prochain Sommet du tourisme TOTA, prévu pour le 22 février à l’Université Thompson Rivers à Kamloops.

Walker-Matthews a déclaré que le sommet de cette année s’éloignera des acteurs du tourisme écoutant les discours pour des sessions plus interactives avec des idées offertes par les leaders mondiaux et régionaux du tourisme abordant des sujets tels que la gestion des destinations, la réponse au changement climatique, l’accès et l’inclusion, le tourisme autochtone et plus .

“Plutôt que de simples personnes qui vous parlent, nous voulons que ce soit un événement immersif cette année, donnant aux participants la possibilité de se renseigner avec des idées qu’ils peuvent reprendre et mettre en œuvre dans leurs entreprises”, a-t-elle déclaré.

Le 21 février, pour commencer le sommet, il y aura un rassemblement social auquel participeront les participantes à la finale nationale de curling féminin du Tournoi des Cœurs Scotty qui aura également lieu à Kamloops.

Du point de vue des entreprises touristiques, Walker-Matthews a déclaré que la saison touristique 2022 était un rebond réussi de COVID-19, et elle dit que tous les signes indiquent une autre saison positive pour 2023.

«Ce fut une année de rebond pour nous (en 2022). Nous avons vu un peu moins d’occupation mais les revenus ont augmenté parce que les tarifs ont augmenté.

“Nos parties prenantes sont assez à l’aise avec nos mois d’été, mais nous continuons à rechercher une croissance au printemps et à l’automne.”

Les expériences de vacances en plein air et l’industrie du vin continuent d’être des points d’ancrage pour attirer des visiteurs dans la région, tant de partout en Amérique du Nord qu’en Europe.

Elle a déclaré que le sentier ferroviaire de l’Okanagan en est encore à ses balbutiements en tant que carte de dessin pour la région de la même manière que le sentier ferroviaire de Kettle Valley est devenu, mais cela est susceptible de changer à mesure que la sensibilisation et le développement du réseau de sentiers relient finalement le centre de l’Okanagan à le Shuswap grandit.

