Marketing émotionnel : associez votre marque aux émotions

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, il est essentiel pour les entreprises de se distinguer de la concurrence. Cela permet de fidéliser vos clients et d’attirer vos prospects. Le recours aux émotions constitue un moyen pertinent et efficace d’y parvenir. Cette approche est essentielle pour travailler la satisfaction de la clientèle et améliorer votre image sur le long terme.

Susciter l’intérêt et la sympathie du public cible

Aussi appelé feeling marketing, le marketing émotionnel désigne un ensemble d’actions qui font appel aux émotions du public cible. Cette stratégie marketing digital mise davantage sur les arguments émotionnels plutôt que les arguments rationnels. Pour cause, l’Homme est avant tout un être d’émotions. De ce fait, il renforce les clients et les prospects, puis les pousse à l’action.

Le marketing émotionnel a pour objectif de créer diverses émotions comme l’enfance, la famille, l’amitié, etc. En mettant de côté la raison, elles font agir votre public cible de manière plus spontanée, voire impulsive.

Créer l’engouement et renforcer l’image de marque

Le marketing émotionnel vise à créer à terme chez le public cible un sentiment d’attachement à l’égard de votre marque et le développer sur la durée. Avec les différentes émotions qu’il suscite, ce sentiment d’attachement s’inscrit en profondeur dans l’esprit des clients et des prospects. Cette affection pour votre entreprise devient alors une véritable force de persuasion et les incite à l’acte d’achat.

De plus, le marketing émotionnel offre un autre avantage majeur. Il permet de renforcer l’image de marque de votre entreprise. En effet, des émotions positives et durables sont une réelle opportunité pour la faire perdurer dans le temps. Elles convainquent beaucoup plus facilement les clients et les prospects à partager leurs impressions et vos contenus. Toutefois, il est aussi possible de créer des émotions négatives comme la peur ou encore la colère afin d’atteindre les cibles.

Apporter une vraie valeur ajoutée aux produits ou services

Le marketing émotionnel donne un coup de boost à la communication de votre entreprise. Il contribue à améliorer de manière significative votre visibilité et votre notoriété. Les émotions apportent en prime de la valeur ajoutée à vos produits ou services. Au préalable, vous devez juste vous assurer qu’ils correspondent aux valeurs de votre public cible. Ce qui permet de stimuler le désir d’acquisition.

De nombreux exemples de réussite de stratégie existent en marketing émotionnel. Coca Cola a notamment créé un fort lien émotionnel avec les consommateurs avec sa campagne « Coca Cola donne du bonheur ». De son côté, Heineken joue sur l’empathie pour mieux sensibiliser son public cible. Avec sa campagne « Worlds Apart » en 2017, la marque a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. La marque Always quant à elle a provoqué de la colère chez les consommateurs afin les toucher. Pour créer un lien émotionnel avec ses consommateurs, Ad Council a joué sur la surprise tandis que le Fond mondial pour la nature a eu recours à la peur.