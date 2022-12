Marketing de la ” Coupe du monde ” : comment Budweiser a nagé jusqu’au rivage après l’interdiction d’alcool de dernière minute au Qatar

Le thème de l’hôtel de luxe W dans le centre de Doha est la bière. Bière Budweiser. Les murs sont ornés d’étiquettes Budweiser. “Budweiser” est peint en énorme script le long du comptoir d’enregistrement. Il y a un coin “Budweiser Player of the Match”, où les stars du football en fauteuil peuvent prendre des selfies tout en hissant un faux trophée sur un fond Budweiser. Baigné de rouge et de blanc, le lieu ressemble à une canette de bière géante.

Budweiser, qui est le sponsor officiel de la Coupe du monde depuis 36 ans, a transformé l’hôtel en ce qu’il a appelé “une expérience loin de chez soi” en prévision du tournoi de 2022. C’était avant le moment, deux jours avant le match d’ouverture, lorsque le gouvernement du Qatar a bouleversé les plans de vente de bière soigneusement élaborés (et assez coûteux) de Budweiser en interdisant soudainement la vente d’alcool dans ou autour des stades du tournoi pendant l’événement.

La nature consternante de la situation – la violation brutale d’un plan qui se prépare depuis des années, le démantèlement à la onzième heure des tentes Budweiser élaborées lors des matchs, les conséquences financières et connexes pour un sponsor de tournoi de longue date, la nature publique de tout cela – a été bien articulé à l’époque par Budweiser lui-même.

“Eh bien, c’est gênant”, a écrit la société dans un tweet – qu’elle a ensuite rapidement supprimé, illustrant et aggravant son propos.

Mais, comme le tweet fantomatique, conservé à jamais dans des captures d’écran marquées de “lol”, Budweiser reste une présence à la Coupe du monde, bien que de manière édulcorée.

Alors que les stades ont été nettoyés de la bière ordinaire, ils sont inondés de piles de Budweiser Zero sans alcool. Les publicités pour la boisson passent en boucle sur les écrans du stade, et les réfrigérateurs pleins sont à portée de main dans les stands de concession, juste à côté du Coca-Cola.

Mais étant donné l’attitude du fan moyen à l’égard de l’utilité de la bière sans alcool en tant qu’améliorateur d’expérience sportive (« Pourquoi ? » a demandé un fan au stade Lusail une nuit récente, lorsqu’on lui a demandé s’il en avait déjà essayé une), les quantités disponibles sembleraient reflètent un vœu pieux autant qu’une consommation responsable.

Chez Lusail, les panneaux à côté du Budweiser Zero indiquaient dûment que “Budweiser est fier de servir ses produits conformément aux règles et réglementations locales”.

“Fier” est une façon de le dire.

“Je suis juste content que ce ne soit pas nous”, a déclaré une représentante d’un autre sponsor de la FIFA, qui s’est exprimée à condition que ni elle ni sa société ne soient identifiées, affirmant qu’elle ne voulait pas critiquer publiquement le gouvernement qatari. “La réglementation qatarie est très stricte et descendante, et c’est difficile quand on sent que la réglementation peut changer si brusquement.”

Ricardo Fort, un expert en marketing de parrainage qui est l’ancien responsable des parrainages mondiaux chez Visa et Coca-Cola et qui dirige maintenant sa propre société de conseil, a déclaré que ce qui s’était passé était “étrange et embarrassant” – pour le Qatar, pas pour Budweiser.

“Je pense que c’est sans précédent”, a déclaré Fort dans une interview. “J’ai été impliqué dans la Coupe du Monde de la FIFA pendant plusieurs éditions, et je n’ai jamais rien vu de tel.”

Entre autres facteurs, a-t-il dit, la décision est intervenue après que Budweiser ait traversé les tracas logistiques et les dépenses considérables pour transporter sa bière au Qatar, la stocker et assembler l’infrastructure de vente nécessaire pour la vendre.

“Il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir vendre des boissons”, a déclaré Fort. « Ce pays ne fabrique ni n’embouteille de bière localement. Ils devaient faire venir des camions de différents pays pour pouvoir transporter la bière. Ils devraient apporter une quantité disproportionnée de réfrigérateurs pour stocker la bière dans les concessions.

Il a estimé que Budweiser avait dépensé environ 5 millions de dollars pour des opérations au Qatar au cours des deux dernières années. “C’est de l’argent qu’ils ont perdu”, a-t-il dit. “Il n’y a rien que vous puissiez faire pour récupérer cela.” La société a refusé de confirmer le chiffre, affirmant qu’elle ne divulguait pas ces chiffres.

Le 19 novembre, le lendemain de la suppression de son tweet précédent, Budweiser a lancé un plan pour transformer la bière invendue en limonade en tweetant une photo d’un tas de caisses de bière dans un entrepôt dans un lieu indéterminé. “Nouveau jour, nouveau tweet”, disait-il. «Winning Country obtient les bourgeons. Qui les obtiendra ?

Plus tard, le brasseur a annoncé que la nation gagnante recevrait également “une célébration sur nous” et a dévoilé un nouveau slogan astucieux qui peut être vu à l’intérieur des stades : “Bring Home the Bud”.

Les ventes réelles de bière lors du tournoi ne représentaient qu’une infime partie de ce que Budweiser s’attendait à retirer de son accord de parrainage, qui comprend une publicité somptueuse; animations à Doha et festivals de fans ; et des promotions dans des pubs, des restaurants et des points de vente dans quelque 70 pays. Et le Qatar n’est pas une zone sans bière : les supporters peuvent en boire à des heures fixes dans des “zones de supporters” approuvées par le gouvernement, loin du match et dans les bars des hôtels, et certains visiteurs ont obtenu des autorisations pour l’acheter dans un seul magasin isolé. emplacement.

Ne voulant peut-être pas offenser le gouvernement qatari ou ennuyer la FIFA – le contrat de parrainage de 75 millions de dollars annoncé par Budweiser doit être renouvelé – AB InBev, la société mère de Budweiser, a refusé de discuter de ce qui s’était passé ou de répondre à des questions sur l’interdiction d’alcool de dernière minute.

Au lieu de cela, il a publié une déclaration vantant les mérites de boire de la bière qui ne contient pas ou très peu d’alcool, un message qu’il avait déjà promu avec sa campagne publicitaire “Drink Wiser, Cheer Better”. (Exemple de conseil : Buvez de l’eau ou de la bière sans alcool entre les boissons alcoolisées.)

“Budweiser Zero est un élément clé de nos activations prévues pendant la Coupe du Monde de la FIFA dans le pays hôte et dans le monde”, indique le communiqué.

Consommer moins d’alcool est une bonne chose, évidemment. Comment les visiteurs de la Coupe du monde apprécient-ils Budweiser Zero ?

Lee O’Hare, 27 ans, d’Irlande, a déclaré qu’il soutenait la notion de bière sans alcool en général, mais pas pour lui-même. “J’en ai eu un lors de la cérémonie d’ouverture pour l’amour du jeu”, a-t-il dit, “mais ça avait juste le goût d’une version édulcorée d’une bière.”

David Allen, 51 ans, qui venait d’Australie, a déclaré que lui aussi avait essayé un Bud Zero, principalement parce qu’il était là. “Je ne pouvais pas en boire plus d’un”, a-t-il déclaré.

Son ami Ben Weeks, 48 ​​ans, a déclaré que, malheureusement, la bière sans alcool n’était pas son idée d’un bon moment par une chaude journée.

“Je trouve l’eau plus rafraîchissante”, a-t-il déclaré, “et elle me donne la même teneur en alcool.”

Pendant ce temps, de sombres théories abondaient sur les raisons pour lesquelles les Qataris avaient attendu si longtemps pour débrancher la bière dans les stades. Fort, l’expert en marketing sportif, a déclaré qu’il pensait que la décision du Qatar était le résultat d’une inattention et non d’une préméditation. Mais de nombreux fans étaient convaincus que le retrait de la bière avait toujours été l’idée.

“Je pense que le gouvernement qatari a prévu tout le temps de ne pas autoriser les ventes de bière dans le stade, mais ils n’ont rien voulu dire parce qu’ils avaient peur que les gens ne viennent pas”, a déclaré Marty Brazeau, un enseignant de 36 ans. de la région de Seattle, qui était venu à l’hôtel W à la recherche de quelque chose à boire. “Je ne suis pas sûr que je serais venu.”

Quant à Budweiser, a déclaré Brazeau, il se sentait mal de ce qui s’était passé, mais seulement jusqu’à un certain point. “Je crois au respect des obligations contractuelles”, a-t-il déclaré, “bien qu’il soit difficile de se sentir désolé pour une entreprise aussi grande qu’InBev.”

