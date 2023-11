Market Street accueille des divertissements de Noël pendant la saison des fêtes 2023

THE WOODLANDS, Texas – Les clients de Market Street ressentiront l’esprit de la saison des fêtes en profitant d’une variété de spectacles musicaux et de danses en direct organisés par des écoles locales et des groupes de spectacles communautaires tout au long des vacances.

Photo gracieuseté de Market Street.

Les groupes suivants devraient se produire à Central Park :

Vendredi 17 novembre de 18h00 à 20h00 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

Mercredi 22 novembre de 14h00 à 16h00 – Performance musicale des Fêtes

Vendredi 24 novembre de 18h00 à 20h00 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

Samedi 25 novembre de 14h00 à 15h00 – Spectacle de vacances de la Monarch Chamber

Jeudi 30 novembre de 10h30 à 11h00 – Knox Junior High Performance

Vendredi 1er décembre de 10h30 à 11h00 – Knox Junior High Performance

Vendredi 1er décembre de 18h00 à 20h00 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

Dimanche 3 décembre de 15h00 à 16h00 – Concert de vacances de l’école méthodiste Woodlands

Dimanche 4 décembre à 15h00 – Concert des fêtes de l’école méthodiste de Woodlands

Jeudi 7 décembre de 18h00 à 20h30 Le chant des Fêtes

Vendredi 8 décembre de 18h00 à 20h30 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

Dimanche 10 décembre de 14h00 à 15h00 – Performance du Boni’s Ballet Holiday

Lundi 11 décembre de 18h30 à 19h30 – Concert des Fêtes d’Evidence

Vendredi 15 décembre de 18h00 à 20h00 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

Samedi 16 décembre de midi – 14h00 – TUBA Noël

Mercredi 20 décembre de 16h00 à 17h30 – Spectacle de Noël de trombone

Vendredi 22 décembre de 14h00 à 16h00 – Performance musicale des Fêtes

Samedi 23 décembre de 14h00 à 16h00 – Performance musicale des Fêtes

Vendredi 29 décembre de 18h00 à 20h00 – Concert de l’école de musique Sarah Kelly

