Mark Zuckerberg va être destitué dans le procès contre l’IA de Sarah Silverman : nouvelles mises à jour

Mark Zuckerberg ne veut vraiment pas avoir à répondre à des questions difficiles sur les efforts et les objectifs de Meta en matière d’intelligence artificielle. Cependant, un juge fédéral a déclaré cette semaine au fondateur de Facebook que c’était exactement ce qu’il devait faire.

« Les plaignants ont présenté des preuves démontrant que Zuckerberg est le principal décideur et décideur politique de la branche Generative AI de Meta et du développement des grands modèles de langage en cause dans cette action », a noté le juge de district américain Thomas Hixson le 24 septembre dans le cadre du groupe potentiel. action initialement déposée par les auteurs Sarah Silverman, Richard Kadrey et Christopher Goldenm l’année dernière, et incluant désormais Ta-Nehisi Coates et d’autres.

Parallèlement à une poursuite plus en péril contre OpenAI, les auteurs ont poursuivi Meta en justice à la mi-2023 pour des raisons de violation du droit d’auteur selon lesquelles leurs travaux et leurs livres avaient été téléchargés illégalement et utilisés pour former le logiciel d’IA à grand modèle linguistique de l’entreprise.

Pipi au lit Le scribe Silverman et Coates, lauréat du National Book Award, ainsi que d’autres plaignants affirment qu’« une grande partie du matériel contenu dans l’ensemble de données de formation de Meta provient cependant d’œuvres protégées par le droit d’auteur – y compris des livres écrits par les plaignants – qui ont été copiés par Meta sans consentement, sans

crédit, et sans compensation.

Avec une certaine marge de manœuvre juridique ici et là, Meta nie avoir accédé au travail de l’auteur pour son système LLaMA. L’armée d’avocats de Meta a également tenté de faire valoir qu’il existe de nombreuses autres personnes au sein du géant de la technologie, mieux qualifiées que Zuckerberg, pour être interrogées par David Boises et d’autres avocats des plaignants.

Il n’a pas volé.

« Les plaignants ne prétendent pas de manière générique, comme le suggère Meta, que parce que Zuckerberg est le PDG de l’entreprise, il est donc responsable de tout », a noté le juge dans son ordonnance rejetant la requête de Meta visant à empêcher le PDG d’avoir à affronter Silverman et d’autres. demandes d’avocats. « Au lieu de cela, ils ont présenté des preuves de son implication spécifique dans les initiatives d’IA de l’entreprise. Ils ont soumis des preuves indiquant que Zuckerberg était le principal décideur concernant la décision de Meta d’ouvrir le modèle de langage en source ouverte. Ils ont également présenté des preuves de la supervision directe par Zuckerberg des produits d’IA de Meta.»

Le juge Hixon a également déclaré : « Compte tenu de cette démonstration factuelle, la Cour n’exigera pas des plaignants qu’ils épuisent les autres formes d’enquête préalable avant de déposer Zuckerberg. Ils ont démontré de manière solide que cette déposition vaut la peine d’être prise.

Jamais un grand fan d’être mis devant un microphone, la déposition de Zuckerberg n’a pas encore fixé d’heure et de date. Avec cela, une audience préalable dans l’affaire vient de se terminer plus tôt cet après-midi à San San Francisco et pourrait voir la déposition avoir lieu le plus tôt possible.

D’ici là, tout ce qui concerne l’IA pourrait être encore une fois différent.

Deux ans après que ChatGPT a introduit l’IA au grand public, pour ainsi dire, la technologie prend rapidement de plus en plus d’importance dans presque tous les aspects de la société et de l’industrie.

Les résultats sont mitigés, selon votre point de vue.

D’une part, par exemple, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une loi au début du mois pour protéger partiellement l’image des acteurs et des interprètes, de leurs vivants et de leurs transactions. Presque au même moment, Lionsgate et la société de recherche appliquée en IA Runway ont dévoilé un partenariat le 18 septembre pour développer une IA adaptée au portefeuille exclusif de contenus cinématographiques et télévisuels du studio, comme John Wick.

Avec un petit pied de nez vers le tribunal et un coup de pouce vers un avenir apparemment inévitable, Zuckerberg était sur scène aujourd’hui à Menlo Park, en Californie, lors de la conférence Meta Connects de l’entreprise pour parler de tout ce qui concerne l’IA. Une partie du déploiement et des annonces était la nouvelle selon laquelle le chatbot IA de Meta communiquera désormais avec les voix d’Awkwafina, Dame Judi Dench, Kristin Bell, John Cena ou Keegan-Michael Key.

Malheureusement, Zuckerberg devra faire sa déposition de sa propre voix.