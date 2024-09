Mark Zuckerberg va être destitué dans le cadre du procès pour droits d’auteur sur l’IA de Sarah Silverman

Mark Zuckerberg sera destitué dans le cadre d’un procès intenté par des auteurs, dont la comédienne Sarah Silverman, accusant Meta d’avoir volé leur contenu pour former son assistant en intelligence artificielle.

Le juge de district américain Thomas Hixson a rejeté mardi la tentative de Meta de bloquer la déposition de Zuckerberg sur la base des preuves présentées par les auteurs selon lesquelles le milliardaire technologique est le « principal décideur » des outils d’IA de Meta.

Silverman, ainsi que les auteurs Christopher Golden et Richard Kadrey, ont intenté un recours collectif contre Meta l’année dernière.

Mark Zuckerberg de Meta sera destitué dans le cadre d’un procès pour violation du droit d’auteur intenté par des auteurs, dont Sarah Silverman. PA

La poursuite affirmait que Meta avait utilisé le contenu volé de ses livres via des sites Web de « bibliothèques fantômes » pour former son modèle de langage d’IA LLAMA sans consentement ni compensation.

Ce procès n’est que l’un des nombreux litiges en matière de droits d’auteur ciblant les chatbots IA.

Les auteurs ont également intenté une action en justice identique contre OpenAI et son chatbot ChatGPT l’année dernière.

Meta avait fait valoir que Zuckerberg ne possédait pas de connaissances uniques sur les initiatives d’IA de l’entreprise qui ne pouvaient être obtenues auprès d’autres employés.

L’affaire repose sur la question de l’utilisation équitable, qui « dépendra en grande partie de la nature transformatrice des modèles d’IA et de l’effet présumé sur le marché des livres du plaignant », a écrit l’avocat de Meta dans un dossier déposé au tribunal.

Les auteurs « n’ont pas besoin d’une litanie de dépositions, encore moins de la déposition de M. Zuckerberg, pour établir ou défendre ces éléments », ont écrit les avocats.

Mais le tribunal a statué mardi que Zuckerberg était le « décideur politique » des entreprises d’IA de Meta.

Silverman a intenté un recours collectif contre Meta et OpenAI l’année dernière. Getty Images pour la Writers Guild of America West

Les auteurs « ont soumis des preuves de son implication spécifique dans les initiatives d’IA de l’entreprise » et de sa « supervision directe des produits d’IA de Meta », a écrit Hixson dans sa décision.

Les plaignants avaient cité un article dans le New York Times d’avril, alléguant que des géants de la technologie comme OpenAI, Google et Meta avaient contourné les lois sur le droit d’auteur pour prendre de l’avance dans la course à l’IA.

Lorsque OpenAI a publié ChatGPT en 2022, Zuckerberg s’est retrouvé en retard dans le secteur – et il « a immédiatement poussé à égaler et à dépasser ChatGPT, appelant les dirigeants et les ingénieurs à toute heure de la nuit pour les pousser à développer un chatbot rival », indique l’article.

Zuckerberg « a immédiatement poussé à égaler et à dépasser ChatGPT » lorsque OpenAI a lancé le bot en 2022, selon le New York Times. REUTERS

Meta a déclaré que les livres de son ensemble de données de formation à l’IA provenaient d’un ensemble de données accessible au public, mais n’a pas divulgué les origines exactes.

Meta et l’avocat des plaignants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un groupe distinct d’auteurs a intenté une action en justice similaire contre la startup d’IA Anthropic en août.

Le recours collectif alléguait qu’Anthropic avait utilisé des copies piratées d’œuvres d’auteurs pour former son chatbot Claude.