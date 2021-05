Mark Zuckerberg sur Facebook révèle qu’il possède Bitcoin, mais ce n’est pas ce que vous pensez

La crypto-monnaie est peut-être l’avenir, et bien qu’Elon Musk rallie son soutien à Dogecoin, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg vient de partager que lui aussi possède Bitcoin – mais il y a un hic. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a publié mardi une photo de son investissement en bitcoin sur Facebook – sauf que la publication concernait un animal: sa chèvre de compagnie Bitcoin. Oui, Zuckerberg a nommé sa chèvre de compagnie après la crypto-monnaie. Le Bitcoin est une crypto-monnaie inventée en 2008 par une personne inconnue ou un groupe de personnes utilisant le nom Satoshi Nakamoto. La monnaie a commencé à être utilisée en 2009 lorsque sa mise en œuvre a été publiée en tant que logiciel open source. Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, sans banque centrale ni administrateur unique, qui peut être envoyée d’utilisateur à utilisateur sur le réseau bitcoin peer-to-peer sans avoir besoin d’intermédiaires. Les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau via la cryptographie et enregistrées dans un registre public distribué appelé blockchain. Les Bitcoins sont créés en récompense d’un processus appelé minage. Ils peuvent être échangés contre d’autres devises, produits et services.

Le message de Zuckberg était simple: Mes chèvres: Max et Bitcoin. (Nous ne savons pas quelle chèvre est laquelle.)

Les principaux commentaires sous le post ont plaisanté sur la possibilité que Zuckerberg «vende 1 Bitcoin» tandis que d’autres ont commencé à commenter la valeur de Bitcoin au moment de la publication du magnat de la technologie. D’autres commentaires incluaient des mèmes mettant en vedette les propres chèvres d’un utilisateur – prétendument nommé «Max et Ethereum», un autre déplorait l’absence de «Dogecoin» parmi les animaux de compagnie de Zuckerberg.

Mais ce n’était pas que des blagues – l’article de Zuckerberg a peut-être également augmenté le prix du Bitcoin, tout comme les tweets de Musk le font pour d’autres crypto-monnaies.

Le Bitcoin est passé de 55500 USD à 56200 USD dans les minutes qui ont suivi la publication AEST de Zuckerberg à 8 h 35, selon Stockhead.

Zuckerberg laisse tomber avec désinvolture que sa chèvre s’appelle Bitcoin juste au niveau du support.Shill Level: Goat’d (jeu de mots) – Loma (@LomahCrypto) 10 mai 2021

Lorsque Bitcoin atteint 100000, Mark Zuckerberg sacrifie la chèvre – Allison Reichel (@AllisonReichel) 10 mai 2021

Mark Zuckerberg a une chèvre nommée Bitcoin et une entreprise avec 20 milliards de dollars de liquidités sur leur bilan. – Kevin Rooke (@kerooke) 10 mai 2021

En 2019, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait subi des heures d’interrogations épineuses de la part des législateurs alors qu’il défendait le nouveau projet mondialement ambitieux de la société visant à créer une monnaie numérique tout en faisant face à un examen approfondi des régulateurs américains. Le géant des médias sociaux a suscité la colère du public et des officiels à chaque tournant, de son prétendu comportement anticoncurrentiel à son passage à des services de messagerie permettant des conversations cryptées, en passant par son refus de supprimer des publicités politiques bidons ou des vidéos falsifiées.

