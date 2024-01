Mark Zuckerberg s’adresse aux familles des victimes d’exploitation d’enfants en ligne après que le sénateur l’a pressé de s’excuser – Date limite

Photo par Anna Moneymaker/Getty Images

MISE À JOUR, 10 h 07 (heure du Pacifique) : Un moment théâtral de l’audience est survenu lorsque le sénateur Josh Hawley (R-MO) a pressé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, de s’excuser auprès des familles des victimes d’exploitation d’enfants en ligne.

« Voudriez-vous vous excuser pour ce que vous avez fait à ces bonnes personnes ? dit Hawley.

Zuckerberg s’est levé de sa chaise, s’est retourné et s’est adressé au public. Ce qu’il a dit n’était pas tout à fait clair, mais on pouvait l’entendre dire « désolé » et leur dire que Meta avait investi dans des mesures de sécurité « pour s’assurer que personne n’ait à subir le genre de choses que vos familles ont dû subir ». .» Certains membres de la famille ont brandi des photos de leurs enfants victimes en ligne.

Hawley, cependant, a continué à faire pression sur Zuckerberg pour savoir si Meta devait offrir une compensation aux familles.

« Pourquoi votre entreprise ne devrait-elle pas être poursuivie pour cela ? » » demanda Hawley.

Sur CNN, Dana Bash a déclaré aux téléspectateurs que c’était “un moment inoubliable”.

L’audience a été un moment rare d’accord bipartisan contre les entreprises technologiques pour ne pas en faire assez pour contrôler leurs plateformes.

Plus tard, un porte-parole de Meta a communiqué l’intégralité des remarques de Zuckerberg aux familles.

“Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé”, a-t-il déclaré. “Personne ne devrait subir les choses que vos familles ont subies et c’est pourquoi nous investissons autant et nous allons continuer à déployer des efforts à l’échelle de l’industrie pour nous assurer que personne n’a à subir les choses que vos familles ont dû souffrir.”

PRÉCÉDEMMENT, à 8 h 50 (heure du Pacifique) : “En tant que collectif, vos plateformes ont vraiment du mal à se contrôler elles-mêmes”, a déclaré le sénateur Sheldon Whitehouse (Démocrate-RI) aux PDG du secteur technologique, alors qu’il appelait à réviser l’article 230, la disposition d’une loi de 1996 qui protège les sociétés de médias sociaux de toute responsabilité en cas d’abus. contenu tiers.

Whitehouse a cité le cas d’un adolescent qui a été victime de chantage en 2017 avec des photos sexuellement explicites de lui-même, pour ensuite les voir apparaître sur Twitter. La société de médias sociaux n’a pris aucune mesure et le lycéen est devenu suicidaire lorsque ses camarades de classe lui ont fait part de la vidéo. La famille a poursuivi Twitter pour avoir initialement refusé de retirer la vidéo, mais elle s’en est vu interdire en raison de l’article 230.

“Rien dans cet ensemble de faits ne me dit que l’article 230 a rendu un quelconque service public à cet égard”, a déclaré Whitehouse.

PRÉCÉDEMMENT, à 8 h 20 (heure du Pacifique) : Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a exprimé son soutien à une législation qui exigerait un contrôle parental à chaque fois qu’un enfant télécharge une application.

Mais la sénatrice Amy Klobuchar (Démocrate-MN), qui a défendu un certain nombre d’efforts visant à freiner le pouvoir des grandes technologies, a suggéré qu’une telle mesure serait insuffisante.

Elle a déclaré que les parents sont déjà confrontés à une tempête de technologie lorsqu’il s’agit de protéger leurs enfants. Elle soutient une législation qui renforcerait la répression pénale et augmenterait la responsabilité des plateformes.

Elle s’est dite frustrée du fait que peu de choses aient déjà été faites. « Tout le monde parle doublement, double langage » jusqu’à ce que la législation soit bloquée en raison du lobbying de l’industrie.

Fin 2022, un projet de loi antitrust visant à renforcer le pouvoir de négociation des médias traditionnels, parrainé par Klobuchar et le sénateur John Kennedy (R-LA), semblait sur le point de faire partie de la législation de fin d’année jusqu’à ce que Meta sorte et fait pression contre cela.

PRÉCÉDEMMENT: Mark Zuckerberg, PDG de Meta, Linda Yaccarino, PDG de X, et d’autres dirigeants de l’industrie technologique ont été confrontés aujourd’hui à une interrogation de la part des législateurs alors qu’ils se présentaient à une audience historique au Sénat sur l’exploitation des enfants en ligne.

Le président de la commission judiciaire du Sénat, Dick Durbin (Démocrate-IL), a d’emblée accusé les plateformes technologiques d’avoir permis la prolifération de l’exploitation, tout en rejetant les derniers efforts déployés par les entreprises pour renforcer la sécurité.

“Ils sont responsables de nombreux dangers auxquels nos enfants sont confrontés en ligne”, a déclaré Durbin, qualifiant cela de “crise en Amérique”.

“M. Zuckerberg, vous et les entreprises avant nous, je sais que vous ne le pensez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue des gens », a déclaré à Zuckerberg le plus haut républicain du comité, le sénateur Lindsey Graham (R-SC), alors qu’il était assis à la table des témoins.

Il a appelé à l’abrogation de l’article 230, la disposition d’une loi de 1996 qui protégeait les plateformes de toute responsabilité pour le contenu de tiers publié sur leurs sites. Durbin a proposé une législation qui, entre autres choses, tiendrait les entreprises responsables des dommages-intérêts civils pour la « promotion ou la facilitation intentionnelle, consciente ou imprudente » de contenus d’exploitation sexuelle destinés aux enfants.

Graham a noté que les sénateurs Richard Blumenthal (Démocrate-CT) et Marsha Blackburn (Républicaine-TN) avaient trouvé « des courriels de votre entreprise dans lesquels ils vous avertissaient de ce genre de choses, et vous avez décidé de ne pas embaucher 45 personnes qui pourraient faire mieux ». travail de surveiller cela.

« En fin de compte, vous ne pouvez pas être poursuivi en justice. Vous devriez l’être, et ces courriels seraient parfaits pour obtenir des dommages-intérêts punitifs », a déclaré Graham.

Zuckerberg regarda attentivement Graham alors qu’il faisait face à ses critiques.

Le PDG de TikTok, Shou Chew, était également présent à l’audience ; Evan Spiegel, co-fondateur et PDG de Snap ; et le PDG de Discord, Jason Citron.

Durbin a déclaré que Zuckerberg et Chew comparaissaient volontairement à l’audience, tandis que les autres y étaient présents après avoir été assignés à comparaître.

En arrière-plan de l’audience, des manifestants brandissaient des photos d’enfants victimes d’exploitation en ligne. L’audience a débuté par une vidéo dans laquelle des victimes racontaient avoir été exploitées sexuellement en ligne. Une mère a regardé la caméra et a déclaré que son enfant s’était suicidé après avoir été exploité sur Facebook. D’autres ont parlé d’efforts vains pour amener les plateformes à agir. « Combien d’enfants supplémentaires souffriront et mourront à cause des réseaux sociaux ? » a demandé un parent.

Mais le Congrès n’a pris que peu de mesures pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques, près de six ans après que Zuckerberg a témoigné seul lors d’une audience qui a marqué un tournant dans l’interaction de l’industrie technologique avec les législateurs. Bien qu’ils se soient défendus sur toute une série de questions, notamment sur d’autres questions telles que l’antitrust, la modération des contenus et l’influence des acteurs étrangers, la législation est au point mort, même sur des réformes fondamentales comme la protection de la vie privée.

Les principaux réseaux d’information par câble ont diffusé une partie de l’audience, y compris la déclaration liminaire de Zuckerberg. Lui et d’autres PDG ont reconnu le problème, mais ont essayé de souligner les mesures de sécurité qu’ils ont prises.

Chou a déclaré: “Je sais que les problèmes dont nous discutons aujourd’hui sont horribles et constituent un cauchemar pour tous les parents.”

Yaccarino a déclaré que moins de 1 % des utilisateurs de X étaient âgés de 13 à 17 ans. Mais elle a été confrontée à une série de questions difficiles de la part de Graham alors qu’elle essayait de dire que X était prêt à travailler avec les législateurs pour trouver une solution, mais le sénateur a exprimé sa frustration et a estimé que ce n’était que du discours.

Après avoir également interrogé d’autres PDG, Graham a déclaré : « Jusqu’à ce que ces personnes puissent être poursuivies en justice jusqu’aux dommages qu’elles causent, ce ne sont que des paroles en l’air. »

D’autres lois proposées restreindraient les types d’algorithmes que les plateformes peuvent utiliser pour cibler les jeunes utilisateurs, et une autre qui imposerait des conditions d’âge ou d’utilisation.