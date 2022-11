Mark Zuckerberg s’adresse aux employés après les licenciements massifs de Meta

Méta Le PDG Mark Zuckerberg s’est adressé virtuellement aux employés mercredi vers 13 h HE, quelques heures après que l’entreprise a annoncé qu’elle licenciait 13 % de son personnel.

Un employé de Meta touché par les licenciements d’aujourd’hui a fourni cette vidéo à NBC News.

Dans un lettre tôt mercredi matin, Zuckerberg a déclaré que Meta procédait à des réductions dans chaque organisation, mais que le recrutement serait affecté de manière disproportionnée puisque l’entreprise prévoit d’embaucher moins de personnes en 2023. L’entreprise a prolongé son gel des embauches jusqu’au premier trimestre à quelques exceptions près, a déclaré Zuckerberg.

Les employés concernés recevront 16 semaines de salaire plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, a déclaré Zuckerberg. Meta couvrira l’assurance maladie pendant six mois.

Voici une transcription de ce qu’il a dit dans le segment vidéo :

Je sais qu’il doit y avoir juste une gamme d’émotions différentes. Je tiens à dire d’emblée que j’assume l’entière responsabilité de cette décision.

Je suis le fondateur et PDG, je suis responsable de la santé de notre entreprise, de notre direction et de la manière dont nous exécutons cela, y compris des choses comme celle-ci, et c’était finalement ma décision.

Et ce fut l’un des appels les plus difficiles que j’ai eu à passer au cours des 18 années passées à la tête de l’entreprise. Et une grande partie de la raison pour laquelle c’est difficile est, évidemment, que cela a un grand impact sur vos vies, mais aussi sur notre mission. Nous perdons des gens qui… vous avez vraiment mis votre cœur et votre âme dans cet endroit.

Chacun de vous est talentueux et passionné, et chacun de vous a joué un rôle dans le succès de Meta. Quelle que soit l’équipe dans laquelle vous avez travaillé, chacun de vous a joué un rôle en contribuant aux produits que des milliards de personnes utilisent pour se connecter chaque jour.