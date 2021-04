L’année dernière, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait l’objet de plusieurs mèmes après que sa photo de surf à Hawaï avec une grande quantité de crème solaire appliquée sur son visage soit devenue virale. Alors que certains le comparaient à un visage de clown, d’autres se rappelaient des mimes français. Mais le milliardaire de 36 ans a révélé mardi la raison de ses actions lors d’une discussion sur Instagram Live avec le PDG de la plateforme de médias sociaux. Zuckerberg a admis lors de la séance en direct qu’il aurait vraiment dû réfléchir un peu plus à la décision. Expliquant sa raison, il a dit qu’il avait remarqué qu’un paparazzi le suivait lui et sa famille et, afin de l’éloigner, Zuckerberg avait prévu de changer d’apparence. Sans autre outil spécial autour de lui, Zuckerberg a décidé de mettre une tonne de crème solaire sur son visage, mais cela s’est retourné contre lui.

L’ancien élève de Harvard a certainement appris sa leçon en considérant à quel point l’image a attiré plus d’attention que d’habitude. Parlant des leçons qu’il a tirées de l’incident, Zuckerberg a déclaré lors de la session en direct que personne n’avait besoin de porter autant de crème solaire. Il a également déclaré qu’il existe un delta qui sépare la façon dont une personne pense d’avoir l’air cool de ce à quoi elle ressemble réellement lorsqu’elle pratique ce type d’activités.

Cependant, Zuckerberg a pris le souvenir que sa photo a généré dans sa foulée et a déclaré qu’il était heureux que les gens puissent en rire. Même le fondateur de Facebook admet avoir ri de l’incident et pense que c’est assez drôle, a rapporté CNET

Même si la crème solaire est essentielle pour protéger la peau des rayons nocifs UVA et UVB, aller à la mer pourrait vous conduire à devenir un sujet de mèmes. Et dans le cas de Zuckerberg, le fondateur de Facebook a réalisé que se camoufler le visage avec un écran solaire n’est certainement pas la voie à suivre.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Zuckerberg aborde le problème. Selon l’audio qui a fui obtenu par Le bord, le fondateur de Facebook avait déclaré lors d’une session de questions-réponses à l’échelle de l’entreprise qu’il n’était pas sous l’illusion qu’il avait l’air particulièrement cool à tout moment avec ce qu’il faisait.

