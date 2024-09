Mark Zuckerberg présente un prototype de lunettes AR holographiques tandis que Meta dévoile un casque VR moins cher

Meta a dévoilé mercredi des mises à jour du casque de réalité virtuelle de la société et des lunettes intelligentes Ray Ban alors qu’elle tente de démontrer son intelligence artificielle prouesses et la prochaine génération de plateformes informatiques au-delà des smartphones et des ordinateurs.

Le PDG Mark Zuckerberg a également présenté Orion, un prototype qu’il a qualifié de « lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues ».

« Les défis techniques pour les réaliser sont insensés », a déclaré Zuckerberg à un groupe de développeurs et de journalistes au siège de Meta à Menlo Park, en Californie. Les lunettes de réalité augmentée holographiques, par exemple, devaient être des lunettes, et non un casque encombrant. Il n’y a pas de fils et elles doivent peser moins de 100 grammes (3,5 onces), entre autres choses. Et en plus d’interagir avec votre voix, votre frappe ou vos gestes de la main, Orion dispose d’une « interface neuronale basée sur le poignet » : elle vous permet d’envoyer un signal de votre cerveau à l’appareil, à l’aide d’un bracelet qui traduit les signaux nerveux en commandes numériques.

Il n’y a pas de date de sortie pour Orion – Zuckerberg l’a qualifié d’« aperçu du futur ».

Apparemment dans son élément en parlant à une foule en liesse, Zuckerberg a déclaré que Meta s’efforçait de « rendre le futur accessible à tous » avec ses casques, ses lunettes et son système d’intelligence artificielle. Dans le cadre d’une mise à jour de son modèle Llama, les gens pourront désormais interagir avec l’IA de Meta en parlant, avec les voix de célébrités telles que John Cena, Judi Dench et Awkwafina.

« Nous essayons de construire un avenir plus ouvert, plus accessible, plus naturel et davantage axé sur les relations humaines », a déclaré Zuckerberg. « C’est la continuation des valeurs et des idées que nous avons apportées aux applications et à la technologie que nous avons développées au cours des 20 premières années de Meta. »

Une mise à jour de l’IA destinée aux influenceurs leur permet de créer des versions IA d’eux-mêmes, pour interagir avec les fans. Sur la scène principale, une version IA du créateur Don Allen Stevenson III est apparue à l’écran et a répondu à quelques questions comme le ferait le créateur lui-même. Lorsque Zuckerberg a posé une question au créateur de l’IA sur l’élevage de bétail, il a répondu « mon expertise réside dans la technologie et le design, pas dans l’agriculture ». Une version antérieure de cet outil n’était disponible qu’en mode texte.

Parmi les autres améliorations apportées à l’IA, on trouve la traduction en direct, dont Zuckerberg a fait la démonstration sur scène. Tout en portant les lunettes intelligentes, Zuckerberg a parlé en anglais à l’artiste martial mixte mexicain Brandon Moreno, qui lui a répondu en espagnol. La conversation a été traduite en temps réel. Les gens peuvent également doubler leurs vidéos dans une autre langue pour donner l’impression qu’ils parlent dans leur langue maternelle, allant même jusqu’à modifier les mouvements de leurs lèvres pour qu’ils correspondent.

Meta AI compte aujourd’hui 500 millions d’utilisateurs, a indiqué l’entreprise. Jeremy Goldman, du cabinet d’études Emarketer, a qualifié ce chiffre d’« ahurissant ».

« Meta est passée d’une simple société de médias sociaux à une puissance de l’IA. Le passage de Zuckerberg à des voix de célébrités n’est pas seulement une question de plaisir : c’est un défi direct à OpenAI, en mettant l’accent sur l’utilité dans le monde réel », a déclaré Goldman.

Meta, qui a présenté le Quest 3 l’année dernière, a également présenté une version moins chère des lunettes VR, le 3S, qui coûtera 299 $. Le Quest 3 classique coûte 499 $. Le S3 sera disponible à partir du 15 octobre.

« Meta sous-estime agressivement Vision Pro d’Apple « Les casques VR, sortis plus tôt cette année après beaucoup d’anticipation, coûtent 3 500 dollars. »

Si les lunettes de réalité virtuelle ont fait les gros titres, les Ray Ban à réalité augmentée se sont révélées être un succès surprise pour Meta. La société n’a pas dévoilé de chiffres de vente, mais Zuckerberg a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Meta en juillet que les lunettes « continuent d’être un succès plus important que prévu, en partie grâce à l’IA ». Zuckerberg a déclaré mercredi que Meta semble avoir surmonté les problèmes d’approvisionnement qui ont affecté les Ray Ban il y a quelques mois en raison d’une forte demande.

« Elles constituent en quelque sorte le format idéal pour l’IA », a déclaré Zuckerberg. Les lunettes, a-t-il ajouté, permettent à un assistant IA de « voir ce que vous voyez, d’entendre ce que vous entendez » et de vous aider à vaquer à vos occupations quotidiennes.

Par exemple, vous pouvez demander aux lunettes de vous rappeler où vous vous êtes garé ou de faire vos courses, de regarder une pile de fruits et de trouver une recette de smoothie, ou de vous aider à choisir une tenue de fête.

Meta, qui a changé de nom en 2021 pour Facebook, continue de tirer la quasi-totalité de ses revenus de la publicité. Au cours de son dernier trimestre, 98 % de ses plus de 39 milliards de dollars de revenus provenaient de la publicité. Dans le même temps, l’entreprise investit massivement dans l’IA et dans ce que Zuckerberg considère comme la prochaine génération de plateformes informatiques telles que les casques de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée.

« Les casques de réalité virtuelle, malgré les affirmations de Meta, ne seront pas généralisés », a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester. « Ils sont trop encombrants et les gens ne peuvent les supporter que par courtes périodes. »

Les lunettes, en revanche, « intègrent directement la puissance de calcul dans un format commun et familier. À mesure que la technologie intelligente derrière ces lunettes mûrit, elles ont le potentiel de perturber les interactions quotidiennes des consommateurs avec les marques. »

Proulx a déclaré que le prototype Orion « ouvre la voie à un avenir où une plate-forme informatique 3D révolutionnaire est à portée de main et peut réellement être utile au consommateur de tous les jours. »