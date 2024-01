Mark Zuckerberg présente ses excuses aux parents lors d’une audience en ligne sur la sécurité des enfants

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est excusé mercredi aux parents présents lors d’une audience en ligne du Sénat sur la sécurité des enfants qui affirment qu’Instagram a contribué au suicide ou à l’exploitation de leurs enfants.

“Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé”, a déclaré Zuckerberg, après que le sénateur Josh Hawley, R-Mo., lui ait demandé s’il s’excuserait directement auprès des parents. “C’est terrible. Personne ne devrait avoir à subir les souffrances que vos familles ont endurées.”

L’échange a eu lieu lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat intitulée « Les grandes technologies et la crise de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne », au cours de laquelle les législateurs ont interrogé Zuckerberg et les PDG de TikTok, Discord, X et Snap.

Les parents brandissaient des photos de leurs enfants tandis que les sénateurs interrogeaient les PDG. Beaucoup portaient également des rubans bleus sur lesquels on pouvait lire « STOP aux méfaits en ligne ! Passez KOSA ! », faisant référence à la loi sur la sécurité des enfants en ligne, qui créerait un devoir de diligence pour les sociétés de médias sociaux.

Certains parents ont sifflé lorsque Zuckerberg est entré dans la salle d’audience mercredi. Au fil des années, il a fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques intenses concernant les problèmes de sécurité des enfants sur les plateformes Meta.

Les paroles de Zuckerberg aux parents lors de l’audience n’étaient pas diffusées dans le microphone, mais étaient audibles en direct.

Après s’être excusé, le PDG a déclaré aux parents que “c’est pourquoi nous investissons autant et que nous allons continuer à déployer des efforts de pointe pour garantir que personne n’ait à subir le genre de choses que vos familles ont dû subir”.

Le fondateur de Meta a peut-être été confronté à l’interrogation la plus difficile lors de l’audience, les sénateurs lui faisant pression sur des images sexuellement explicites et non consensuelles d’enfants sur Instagram, des décès liés à la drogue liés à ses plateformes de médias sociaux et une série d’autres problèmes.

L’audience intervient alors que Meta fait face à un procès fédéral procès de dizaines d’États alléguant que Facebook et Instagram ont intentionnellement créé des fonctionnalités « psychologiquement manipulatrices » pour maintenir les enfants dépendants, et que la société a caché des données internes qui révéleraient les méfaits de ces plateformes envers les jeunes utilisateurs.

En interrogeant Zuckerberg, le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a fait référence à une série de e-mails le PDG aurait reçu du directeur des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg.

Dans un e-mail, Clegg avait écrit : « Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour réussir sur nos principaux sujets de bien-être : consommation problématique, liens d’intimidation et de harcèlement et SSI », qui signifie « automutilation suicidaire ».

Clegg, ancien vice-Premier ministre du Royaume-Uni, a écrit dans un courriel ultérieur que la capacité de Meta à assurer la sécurité de ses plateformes était entravée par un manque d’investissement dans ces efforts.

“Nick Clegg vous demandait, vous suppliait, des ressources pour étayer le récit afin de remplir les engagements”, a déclaré Blumenthal. Zuckerberg n’a pas eu le temps de répondre.

Peu de temps après, Hawley a également souligné un Enquête du Wall Street Journal de 2021 qui rapportait que certains documents internes de Meta montraient que la société savait qu’Instagram imposait des effets négatifs sur la santé mentale des adolescents. Zuckerberg a contesté que Hawley ait qualifié ces détails de « faits » et a affirmé que le sénateur sélectionnait les recherches.

Et en répondant à une question destinée à tous les responsables des médias sociaux qui témoignaient, Zuckerberg a déclaré aux sénateurs que Meta comptait 40 000 personnes travaillant au sein de sa division confiance et sécurité.

Le sénateur Peter Welch, D-Vt., a ensuite interrogé les PDG sur une vague de licenciements l’année dernière qui a frappé les employés de leurs départements respectifs de confiance et de sécurité. Zuckerberg a répondu en disant que les licenciements de Meta étaient “généraux” et n’étaient “pas vraiment concentrés sur ce domaine”.

Le sénateur Thom Tillis, RN.C., a également insisté sur les PDG sur leurs engagements en matière de sécurité, en trouvant un certain équilibre entre leur humanité et les entreprises qu’ils supervisent.

“En fin de compte, j’ai du mal à croire que l’un d’entre vous ait lancé cette entreprise, certains d’entre vous dans vos dortoirs universitaires, dans le but de créer le mal qui est perpétré sur vos plateformes”, a-t-il déclaré. . “Mais j’espère qu’à chaque heure d’éveil, vous faites tout votre possible pour le réduire.”