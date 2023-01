Mark Zuckerberg partage une photo avec sa femme enceinte et envoie ses vœux pour le Nouvel An

Le co-fondateur de Facebook et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo avec sa femme Priscilla Chan à l’occasion du Nouvel An. L’année 2023 est d’autant plus spéciale pour le couple qu’il va accueillir son troisième bébé.

“Bonne année ! Voici toutes les aventures et l’amour à venir en 2023”, indique la légende. Sur la photo, M. Zuckerberg est vêtu d’un costume noir, alors qu’il berce la bosse de bébé de Mme Chan. Le couple est tout sourire en posant pour la photo. Une autre photo montrait M. Zuckerberg partageant un moment franc avec sa fille.

Voir le message ici :

En septembre 2022, M. Zuckerberg a annoncé que sa femme, Priscilla Chan, était enceinte du bébé n°3. Il a écrit : “Beaucoup d’amour. Heureux de partager que Max et August auront une nouvelle petite sœur l’année prochaine”.

Le couple est marié depuis 2012 et a déjà deux filles. En décembre 2015, M. Zuckerberg a annoncé la naissance de leur première fille, Maxima Chan Zuckerberg. En août 2017, le couple a accueilli leur deuxième fille. Ils l’ont nommée “Août”.

Notamment, M. Zuckerberg et Mme Chan sont des amoureux de l’université. Mme Chan, 37 ans, est pédiatre et philanthrope. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Harvard, elle a étudié la médecine à l’Université de Californie.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2003 après s’être rencontré lors d’une soirée fraternelle à l’Université de Harvard. Le couple s’est marié le 19 mai 2012 sur le terrain du manoir de Zuckerberg. L’année dernière, ils ont célébré leur 10e anniversaire de mariage et ont marqué l’occasion en recréant une scène de leur mariage.