Mark Zuckerberg partage ses réflexions sur le Vision Pro d’Apple

Meta est le principal concurrent d’Apple sur le marché de la réalité virtuelle, et il a lancé sa première offre, le Quest 3 quelques jours seulement avant qu’Apple n’abandonne le Vision Pro.

Il est donc intéressant d’entendre ce que le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pense du premier casque VR d’Apple.

Lors d’une réunion avec les employés de Meta, Zuckerberg a abordé en détail Vision Pro. Il a déclaré qu’Apple n’avait pas trouvé de « solutions magiques » aux contraintes de la physique que les équipes de Meta n’avaient pas encore explorées.

Il note l’utilisation par Apple d’écrans à plus haute résolution, mais ajoute qu’il nécessite plus d’énergie pour être alimenté, une batterie et un fil attachés pour l’utiliser, et le fait qu’il coûte sept fois plus cher que le Quest 3.

Peut-être plus important encore, Zuckerberg parle de la « différence dans les valeurs et la vision » entre Meta et Apple en ce qui concerne leurs casques. Il ajoute que la vision de Meta est « fondamentalement sociale » et qu' »il s’agit de personnes qui interagissent de nouvelles manières et se sentent plus proches de nouvelles manières ». Il poursuit en disant que l’approche d’Apple, en revanche, montrait « une personne assise seule sur un canapé ». Il a terminé en disant que la Vision Pro d’Apple pourrait être « la vision du futur de l’informatique », « mais genre, c’est celle que je veux ».

Via