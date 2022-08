Mark Zuckerberg parie l’avenir de Facebook sur le métaverse

Mark Zuckerberg parie l’avenir de son entreprise sur le métaverse – un espace virtuel dans lequel les gens interagissent les uns avec les autres à l’aide d’avatars et de la technologie AR/VR – investissant des dizaines de milliards de dollars dans une tentative de construire les plates-formes et le matériel qui capturent une nouvelle génération de utilisateurs. Maintenant, la question est de savoir si le pari de Zuckerberg sur le métaverse étant l’avenir d’Internet – et de son entreprise – réussira

L’une des plus grandes parties de ce pari est Horizon, le logiciel de Meta permettant aux gens de socialiser, de travailler et de jouer dans le métaverse. Considérez Horizon comme un mélange des Sims, de Minecraft et de Roblox, les utilisateurs interagissant via leurs avatars dans les mondes virtuels qu’ils construisent.

“Nous voyons la plus jeune génération passer énormément de temps dans les mondes de réalité virtuelle aujourd’hui”, déclare Alex Schultz, CMO et responsable de l’analyse chez Meta.

À l’heure actuelle, Horizon n’est disponible que dans le casque VR Quest de Meta, bien que la société envisage de l’intégrer prochainement aux téléphones mobiles et au Web. Pendant ce temps, il y a encore quelques inconvénients majeurs à Horizon : des avatars maladroits, des interactions indésirables avec des étrangers et l’inconfort d’un casque VR pesant sur votre visage.

Alex Heath de The Verge et Shirin Ghaffary de Recode attachent des casques et entrent dans Horizon dans l’épisode final de la dernière saison de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison a été consacrée à la transformation de Facebook en Meta, avec des entretiens avec des cadres supérieurs, d’anciens employés et d’autres experts.

Horizon est une étape clé dans les efforts de Zuckerberg pour développer le métaverse. Mais ce n’est pas sa vision finale. L’objectif principal de son entreprise est de sortir ce qu’il a appelé l’appareil « Saint Graal » : des lunettes de réalité augmentée légères qui superposent de manière transparente le monde numérique sur le monde réel qui vous entoure. Alors qu’Apple planifie son propre casque AR, nous examinons également comment ces deux géants de la technologie se préparent à se battre pour ce qu’ils pensent être la prochaine plate-forme informatique majeure.

Meta pourra-t-il conserver son avance dans la course pour fabriquer des casques populaires si Apple – une entreprise avec une meilleure réputation en matière de confidentialité et plus d’expérience dans la construction de matériel – entre également dans la course, comme largement attendu ? Notre épisode final comprend un son inédit de Zuckerberg s’adressant aux employés en interne à propos de la bataille à venir avec Apple et de ce que cela signifie pour l’avenir d’Internet.

Écoutez l’épisode final de Terre des Géants : Le Facebook / Meta Disruptionune coproduction entre Recode et The Verge, et regardez les six premiers épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts.