Le vrai Mark Zuckerberg va-t-il se lever ? Le fondateur de Facebook, magnat américain des médias, entrepreneur Internet et philanthrope, qui a lancé l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde, pourrait attirer une attention (injustifiée) sur la même plateforme elle-même. Alors que le fondateur est très recherché, il peut y avoir une personne peu probable à sa recherche – la police nationale colombienne. La Policía Nacional de los Colombianos, qui gère une page Faceook très active, a publié deux croquis d’artistes de deux auteurs sur Facebook le 28 juin. Partageant les photos et les détails du crime, ils ont mentionné qu’il y avait une récompense de 3 millions de dollars pour aider à la capture.

« Aidez-nous à les localiser ! Ce sont les portraits parlés des auteurs de l’attentat contre l’hélicoptère transportant M. le président Iván Duque et son entourage. Jusqu’à 3 000 millions de dollars de récompense. Lignes de contact 3213945367 ou 3143587212″, est une traduction approximative du message. L’une des photos, cependant, a attiré l’attention de tout le monde plus que d’autres.

L’un des croquis des auteurs ressemblait étrangement à un portrait mal dessiné de Mark Zuckerberg.

La photo a depuis suscité plus de 66 000 réactions et plus de 22 000 partages – avec de nombreuses personnes publiant des photos de Zuckerberg et le taguant dans les commentaires.

Le crime de l’auteur ? Selon un rapport d’Al Jazeera, le président colombien Ivan Duque a affirmé qu’un hélicoptère dans lequel il se trouvait avait été touché par plusieurs balles alors qu’il survolait la région de Catatumbo en direction de la ville de Cucuta, capitale de la province Norte de Santander, vendredi. En plus de Duque, l’hélicoptère transportait d’autres responsables, dont le ministre de la Défense Diego Molano, le ministre de l’Intérieur Daniel Palacios et le gouverneur de Norte de Santander Silvano Serrano.

« C’est une attaque lâche, où vous pouvez voir des impacts de balles dans l’avion présidentiel », a déclaré le président dans un communiqué. Personne n’a été blessé dans l’incident, a déclaré un porte-parole d’Al Jazeera.

