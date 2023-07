Mark Zuckerberg gagne contre Elon Musk alors que Threads affronte Twitter

Le match de lutte en cage très attendu entre Elon Musk et Mark Zuckerberg n’a pas encore eu lieu et pourrait ne jamais arriver du tout.

Mais le plus grand combat – celui sur le pouvoir, la pertinence culturelle et l’ego, joué sur les plateformes sociales plutôt que dans une cage en acier – est toujours en cours. Et après les événements de ces derniers jours, force est de constater que Zuckerberg a remporté le premier tour.

En quelques jours à peine, la nouvelle application tueur de Twitter de Meta, Threads, s’est révélée être le candidat le plus viable pour remplacer réellement Twitter qui a encore émergé. L’application s’est tellement développée et si rapidement qu’elle a surpris tout le monde, y compris Zuckerberg lui-même. C’est probablement l’une des applications les plus téléchargées de tous les temps.

« 70 millions d’inscriptions sur Threads ce matin. Bien au-delà de nos attentes.” a écrit le PDG de la technologie dans un fil de discussion vendredi. Lundi, moins d’une semaine après son lancement, il avait dépassé les 100 millions d’utilisateurs.

Nous ne savons pas si les millions d’utilisateurs de Threads resteront – c’est un très grand « si » – mais pour l’instant, il est indéniable que son lancement représente un énorme succès pour Meta. Et Zuckerberg se prélasse dans la gloire. Après 11 ans sans tweet, le PDG de Meta s’est tourné vers l’application de son rival pour troller Musk en affectation un mème clone de Spiderman mercredi. Musk a, à son tour, riposté. Les avocats de Musk ont ​​menacé de poursuivre Meta en justice accusant Meta d’avoir volé les secrets commerciaux de Twitter en embauchant des employés qui avaient accès à des informations confidentielles, tandis que sa PDG de Twitter récemment nommée – Linda Yaccarino – a tweeté que « la communauté Twitter ne peut jamais être dupliquée ». Quant à Musk lui-même, il a tweeté dessus, publiant un flux constant de fouilles chez Zuckerberg et ses applications.

« Il est infiniment préférable de se faire attaquer par des inconnus sur Twitter, que de se livrer au faux bonheur d’Instagram cache-la-douleur. » Musc a répondu à un tweet à la veille du lancement de Threads, visant ce que Meta a positionné comme l’endroit « convivial » qu’il veut que Threads soit, contrairement à son rival notoirement sarcastique.

La fouille de Musk est au cœur de l’un des plus grands obstacles de Meta avec Threads : son potentiel à se transformer en un snoozefest s’il n’encourage pas les publications authentiquement épicées sur le marketing fade des marques professionnelles et des célébrités qui ont tendance à peupler Instagram, comme ma collègue Rebecca Jennings a écrit. Jusqu’à présent, mon propre flux a été un mélange de grincer des dents et de messages de célébrités vraiment divertissants (les selfies vieillissants de Martha Stewart en sont un bon exemple), ainsi que du contenu d’utilisateurs moins connus saupoudrés dans le mélange. Une chose qu’Instagram a dit c’est pas va être: un endroit qui encourage les nouvelles dures et la politique, selon les publications d’Adam Mosseri, tête d’Instagram, vendredi. Cela pourrait faire d’Instagram un endroit « moins en colère », comme l’a écrit Mosseri, mais pourrait également risquer de rendre Threads plus ennuyeux que la place publique dynamique des idées qui changent le monde, Twitter était à son apogée.

Mais pour l’instant, les chiffres ne mentent pas : des millions de personnes (qui augmentent d’heure en heure) sont enthousiasmées par Threads. Parmi tous les nombreux concurrents de Twitter qui ont attiré l’attention au cours des derniers mois, comme Bluesky, Mastodon et Post News, Threads est celui qui a vraiment une chance.

Threads est la victoire de retour dont Meta a besoin

Alors que Zuckerberg a eu du mal à convaincre le public d’adhérer à ses ambitions de métaverse au cours des deux dernières années, il a retrouvé le succès en s’en tenant à l’essentiel du métier de Meta : les réseaux sociaux. Avec Threads, Meta n’a pas eu à réinventer la roue qui, historiquement, n’a pas toujours été son point fort. Au lieu de cela, il a fait ce qu’il a si bien fait dans le passé avec Instagram Stories et d’autres fonctionnalités de copie : cloner sans vergogne ses concurrents avec une précision et une échelle que lui seul peut apporter. Et cette fois, Zuckerberg a frappé à un moment où son adversaire était particulièrement faible, car Twitter fait face à une réaction brutale des utilisateurs pour avoir temporairement limité le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient voir. Bien que Musk ait déclaré au cours des derniers mois que le nombre d’utilisateurs de Twitter augmentait, des rapports de tiers suggèrent le contraire, montrant que son trafic avait tendance à baisser de plus de 7% d’une année sur l’autre aussi récemment qu’en avril.

Pendant ce temps, en interne chez Meta, Threads fournit un regain de moral bien nécessaire après plusieurs mois de licenciements massifs récents, selon plusieurs sources qui travaillent dans l’entreprise – avec des groupes de rétroaction internes et des babillards électroniques en effervescence.

Selon ce qui se passera ensuite, Threads pourrait être le début d’un retour soutenu pour Zuckerberg, qui a passé l’année dernière à pousser une « année d’efficacité » dans l’espoir de rebondir Meta après une période de baisse historique des cours des actions et de croissance des utilisateurs au point mort. Maintenant, avec la hausse des cours des actions au cours des derniers mois et Threads générant quelque chose qui manquait depuis longtemps à Menlo Park – buzz – le personnel de Zuckerberg a quelque chose à célébrer.

Un employé de Meta, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions professionnelles, a déclaré qu’il était heureux du succès de Meta et de la hausse initiale des stocks après la sortie de Threads. Personnellement, ils étaient également enthousiasmés par une alternative à ce qu’ils considéraient comme le règne chaotique de Musk sur Twitter. Auparavant, le chef de produit de Meta, Chris Cox, aurait déclaré lors d’une réunion interne que Threads serait un Twitter plus « sainement géré ».

C’est un sentiment partagé par de nombreux utilisateurs de médias sociaux en dehors de l’entreprise qui étaient impatients de rejoindre Threads en raison de leur frustration croissante envers Twitter, une application qu’ils considèrent comme de plus en plus penchée à droite sous le fiat d’un PDG instable.

Mais d’autres critiques de longue date de Meta ont fait valoir que les utilisateurs n’avaient aucune raison de faire davantage confiance à l’entreprise. Certains ont souligné que Threads collecte un large éventail d’informations sur les utilisateurs, telles que des informations sur l’emplacement, la santé et la forme physique et l’historique de navigation – bien que Twitter suive apparemment un ensemble similaire d’informations basées sur les détails de l’App Store d’Apple.

Ce n’est pas surprenant, car quelle que soit la plate-forme sur laquelle il opère, Meta gère son activité en collectant des données sur nous, ses utilisateurs, pour mieux cibler les publications et les publicités sur lesquelles il pense que nous allons cliquer (bien que Threads n’ait pas de publicités pour le moment). Et il y a eu des moments dans le passé où Meta a porté atteinte à cette confiance en tant que gardiens de nos données personnelles, de la façon dont il a permis aux données des utilisateurs d’être récoltées à des fins politiques avec le scandale de Cambridge Analytica, à la violation des directives réglementaires de l’UE sur la protection des utilisateurs adolescents. confidentialité sur Instagram.

Pourtant, de nombreux utilisateurs Meta négatifs à ambivalents ont mis de côté tous les scrupules qu’ils avaient pour rejoindre Threads parce que c’était un choix clair contre Twitter.

Le résultat est que Zuckerberg – qui, il y a un peu moins d’un an, était le plus gros des blagues sur les mèmes à propos de son avatar métaverse décevant et sans jambes – est soudainement devenu le gars cool dans les coins d’Internet.

Un mème viral a montré un Zuckerberg photoshoppé posant joyeusement à côté de la tombe de Musk. D’autres ont montré Zuck se balançant contre Musk lors d’une bagarre, ou un Ben Affleck à l’air désemparé, étiqueté comme Musk, fumant anxieusement une cigarette.

Pour Zuckerberg, c’était un risque calculé de s’attaquer au territoire de Musk, qui a à ses côtés une armée de trolls de partisans inconditionnels, prêts à narguer Zuckerberg s’il échoue avec Threads. Mais le risque en valait la peine. Avec le succès massif de Threads, Zuckerberg arrive en tête, du moins pour le moment. Après peut-être l’année la plus sombre de son règne de près de deux décennies, il a une vraie victoire.