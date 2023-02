Mark Zuckerberg fait demi-tour sur les dépenses du métaverse alors que Reality Labs est frappé par un nouveau mantra d’efficacité

Mark Zuckerberg au tout premier Meta Store de Facebook. (Facebook/Méta)

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a défendu pendant des mois de perdre des dizaines de milliards sur ses ambitions de métaverse.

Le ton de Zuckerberg est passé à celui de la réduction des coûts et de “l’efficacité”.

Les dépenses du métaverse se poursuivront, même si “nous modifions constamment notre façon d’exécuter”, a-t-il déclaré.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, est passé en quelques mois de la promotion du métaverse comme l’avenir de son entreprise à celui d’un autre projet à long terme.

La division Reality Labs, chargée de construire le métaverse, a perdu 13,7 milliards de dollars cette année, selon la divulgation de mercredi.

Zuckerberg a déclaré que Meta se concentrera sur “efficacité” à l’avenir, a-t-il déclaré lors d’un appel avec des analystes de Wall Street discutant de ses résultats financiers du quatrième trimestre. Il a ajouté que les licenciements de l’année dernière et un réorganisation en cours l’a “surpris” car non seulement ils ont réduit les coûts, mais ils ont également amélioré la communication et les progrès sur les futurs produits.

“En réduisant les couches de gestion, cela a amélioré la circulation des informations dans l’entreprise, et cela nous aidera à fabriquer de meilleurs produits et à attirer et retenir de meilleures personnes”, a déclaré Zuckerberg lors de l’appel. “C’était honnêtement un peu surprenant pour moi – que lorsque nous avons commencé à creuser cela, l’entreprise s’est sentie mieux pour moi.”

Susan Li, la nouvelle directrice financière de Meta, a déclaré lors de l’appel que les pertes de Reality Labs “continueront” en 2023 car il s’agit d’un “investissement de longue durée”. Pourtant, Reality Labs serait soumis à la même poussée d’efficacité que les autres parties de l’entreprise, a déclaré Zuckerberg.

Auparavant, Zuckerberg a déclaré à plusieurs reprises au cours de l’année dernière que les dépenses sur le métaverse visaient à fortifier l’avenir de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, ainsi que “l’avenir d’Internet”, et que la construction du métaverse s’avérerait historique.

Et en octobre, Zuckerberg a frappé un ton provocateur sur les dépenses tout en discutant des résultats du troisième trimestre, en particulier ceux allant vers le métaverse. David Wehner, alors directeur financier qui est maintenant directeur de la stratégie, a déclaré que les dépenses de la division Reality Labs augmenteraient “de manière significative” en 2023.

“Je pense que les gens vont regarder en arrière, dans des décennies, et parler de l’importance du travail qui a été fait ici”, a déclaré Zuckerberg l’automne dernier.

Une telle vantardise du métaverse et de la division Reality Labs était introuvable lors de la discussion de mercredi sur l’année à venir. Au lieu de cela, les éloges sont allés à la croissance de messagerie d’entreprise et les investissements en IA qui ont commencé à améliorer les activités publicitaires de Meta et les capacités de ciblage des utilisateurs. L’action de Meta a augmenté de près de 20 % après les heures de fermeture, atteignant son plus haut niveau en sept mois.

Alors que Zuckerberg n’a pas dit catégoriquement que la société réduirait les dépenses sur le métaverse, ce que les investisseurs ont demandé depuis des moisil a déclaré que des progrès vers l’efficacité étaient en cours, y compris dans Reality Labs.

“Nous examinons les signaux et apprenons ce qui a du sens pour aller de l’avant”, a déclaré Zuckerberg. “Nous modifions constamment notre façon d’exécuter. D’autres choses comme l’aplatissement de la structure organisationnelle, cela va affecter l’ensemble de l’entreprise, à la fois dans Reality Labs et Family of Apps. Nous voulons que le travail soit plus efficace.”