La première édition de Facebook Fuel pour l’Inde a officiellement débuté. Fuel for India 2020 se concentre carrément sur les opportunités de croissance dans l’espace numérique pour l’Inde et marque l’intention de Facebook de soutenir les ambitions de la révolution numérique en Inde. Parmi les présentations clés à ce jour, citons Sheryl Sandberg, COO de Facebook, qui a parlé à Mahita Nagaraj et comment elle a utilisé les groupes Facebook pour créer Caremongers India, CRO David Fischer qui a parlé au fondateur de Meesho, Vidit Aatrey, de la création d’une entreprise permettant aux entrepreneurs tout en utilisant la portée numérique de Facebook, et d’autres. Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a également rejoint le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une conversation franche et profonde sur la façon dont les majors technologiques telles que Facebook peuvent jouer un rôle central en aidant les entreprises indiennes et indiennes à réaliser la transformation numérique de l’Inde.

L’événement est espacé sur deux jours, les 15 et 16 décembre et est un événement virtuel. Facebook souhaite utiliser cette plate-forme pour présenter ce qu’ils appellent les histoires de changement en Inde à travers les produits et programmes de la famille Facebook actuellement disponibles en Inde. Pour cela, Facebook a aligné un vaste programme ainsi qu’une liste d’orateurs qui incluent les plus grands noms du monde de la technologie, des affaires et de la politique. À l’heure actuelle, les utilisateurs en Inde ont accès à l’application et à la plateforme Facebook, WhatsApp, WhatsApp for Business, Instagram ainsi qu’aux applications Messenger.