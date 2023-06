Mark Zuckerberg et Elon Musk sont « absolument très sérieux » à l’idée de se battre dans un match en cage, a déclaré le patron de l’UFC.

Les milliardaires de la technologie ont utilisé leurs plateformes de médias sociaux respectives, Instagram et Twittercette semaine parler de leur préparation au combat – et tous deux ont apparemment parlé depuis au supremo des arts martiaux mixtes Dana White.

S’adressant à TMZ Live, le promoteur et président de l’UFC a déclaré qu’un Zuckerberg contre Musc combat éclipserait même les revenus et le nombre de téléspectateurs amassés par un spectacle de boxe 2017 entre Floyd Mayweather et Colin McGregorque 50 millions de personnes ont regardé rien qu’aux États-Unis.

« Il n’y a aucune limite à ce que cette chose peut faire », a déclaré White, qui a révélé qu’il avait parlé à la paire « la nuit dernière ».

« Les deux gars sont absolument sérieux à ce sujet. »

Musk, 51 ans, a semblé allumer le feu sous le ventre de Zuckerberg en disant qu’il était « prêt pour un match en cage s’il l’est ».

Il a tweeté le défi en réponse à un rapport selon lequel son rival Méta entreprise prépare sa propre version de Twitterlargement signalé comme étant un spin-off d’Instagram appelé Threads.

En savoir plus:

Mark Zuckerberg accepte le défi de combat en cage d’Elon Musk

Elon Musk dit que l’intelligence artificielle n’est « nécessaire à rien »

Zuckerberg, 39 ans, a publié une capture d’écran du tweet de Musk sur son histoire Instagram, avec la légende « Envoyez-moi l’emplacement ».

Le directeur général de SpaceX et Tesla a alors suggéré l’Octogone de Vegas comme lieu. C’est une arène de combat en cage à huit côtés utilisée pour accueillir des combats UFC à Las Vegas.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Un porte-parole de Meta n’a pas nié que le combat puisse vraiment avoir lieu, disant seulement qu’il n’avait « rien à ajouter ».

Zuckerberg sera probablement confiant si cela se poursuit – il est plus jeune que Musk et s’entraîne avec une équipe de jiu-jitsutandis que Musk a précédemment admis qu’il s’entraînait rarement « sauf pour ramasser mes enfants et les jeter en l’air ».

Le propriétaire de Meta a partagé des photos de lui remportant des médailles lors de son premier tournoi plus tôt cette année.