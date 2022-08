Mark Zuckerberg est poursuivi pour mort par choc dans sa propriété de 100 millions de dollars à Hawaï

MARK Zuckerberg est poursuivi pour la mort de l’un de ses gardes de sécurité, qui aurait subi une crise cardiaque mortelle dans sa propriété de 100 millions de dollars à Hawaï.

Rodney Medeiros, 70 ans, est décédé en août 2019 au cours de l’un de ses quarts de travail sur le vaste ranch Koolau de 750 acres de Zuckerberg, qui comprend deux parcelles distinctes : la plantation de Kahu’aina et la plage de Pila’a.

Mark Zuckerberg est poursuivi pour la mort de l’un de ses gardes de sécurité, qui aurait subi une crise cardiaque mortelle sur sa propriété hawaïenne en 2019 Crédit : AP

Rodney Medeiros, 70 ans, a travaillé comme agent de sécurité à temps partiel sur l’immense propriété hawaïenne du PDG de Meta Crédit : document

Le vaste ranch de Mark Zuckerberg comprend deux parcelles distinctes : la plantation de Kahu’aina et la plage de Pila’a Crédit : Hawaii News Now

Medeiros, un travailleur retraité de la canne à sucre, était agent de sécurité à temps partiel sur la propriété du PDG de Meta – où il était chargé de patrouiller Pila’a Beach, une propriété de 393 acres avec une côte de sable blanc sur la côte nord de Kauai.

La plage est située au pied d’une colline escarpée de la gigantesque propriété de Zuckerberg.

La fille de Medeiros, Ziba, affirme que son père serait conduit à son poste au début et à la fin de son quart de travail.

Cependant, lors de ses quarts de travail le 4 août, de fortes pluies ont rendu le chemin inaccessible aux véhicules.

Medeiros a dû gravir seul le chemin escarpé, subissant une crise cardiaque mortelle dans le processus, selon le procès intenté par sa famille.

« C’est une falaise. C’est raide, et ils nous ont dit que ça tombait des deux côtés”, a déclaré Ziba à Hawaii Now News.

Un autre garde de sécurité qui s’inquiétait pour Medeiros est sorti à sa recherche et l’a finalement trouvé appuyé contre un arbre, accroché à sa poitrine.

L’homme de 70 ans a été transporté à l’hôpital, où il est décédé plus tard.

Le costume affirme que la montée était si sévère qu’elle a percé un trou dans le cœur de Medeiros et qu’il a commencé à saigner.

Un rapport de cardiologue obtenu par Hawaii News Now a confirmé que “le stress physique de l’ascension de la colline était un facteur important qui a causé l’événement aigu”.

Ziba a déclaré que sa famille n’a appris la mort de leur père que le lendemain.

‘NE PEUT PAS METTRE UN SIGNE DE DOLLAR SUR LE CHAGRIN’

La famille affirme qu’un responsable de la sécurité pour Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, les ont approchés une semaine après la mort de Medeiros et se sont excusés au nom du couple riche tout en offrant une somme d’argent “ouverte”.

Ziba a déclaré au point de vente que la famille n’avait jamais donné de chiffre, pensant qu’elle “ne pouvait pas mettre un signe dollar sur son chagrin”.

Quelques jours plus tard, la famille affirme avoir reçu un chèque de 7 500 $.

Un collègue agent de sécurité a trouvé Rodney Medeiros appuyé contre un arbre, accroché à sa poitrine Crédit : document

La fille de Rodney Medeiros, Ziba, affirme que sa famille n’a appris la mort de son père que le lendemain Crédit : document

La famille de la victime affirme que Zuckerberg et sa femme leur ont envoyé un paiement de 7 500 $ pour leur perte Crédit : Getty

“[I]C’est 7 500 $ pour la vie de notre père. Est-ce censé arranger les choses ? » dit Ziba.

Le porte-parole de la famille Zuckerberg, Ben LaBolt, a déclaré à Hawaii News Now que l’argent était une contribution “donnée par Mark et Priscilla” qui était censée “aider aux frais d’inhumation et de funérailles”.

Cependant, la famille affirme que la mort de leur être cher aurait pu être évitée avec une simple mise à niveau de 1 000 $ des pneus des quatre roues du ranch, ce qui leur aurait permis de fonctionner sous de fortes pluies.

LaBolt a rejeté ces affirmations en disant qu’il existe “un programme de formation que tous les conducteurs doivent suivre pour faire fonctionner” les véhicules du ranch.

Le porte-parole des Zuckerberg a également souligné que le procès pour mort injustifiée “a été déposé deux ans après l’incident”.

Il a ajouté que l’entrepreneur en sécurité qui exerçait des fonctions de sécurité au Koolau Ranch au moment du décès de Mederrio et qui employait la SPACA, âgée de 70 ans, n’effectue actuellement aucune tâche sur la propriété.