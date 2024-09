Mark Zuckerberg est passé de zéro à cinq montres folles en un seul mois

Jusqu’à la même période le mois dernier, Mark Zuckerberg n’avait jamais été aperçu avec un poignet fantaisie. C’est un fait amusant et improbable compte tenu de son énorme fortune. Cependant, sa présence au mariage de l’homme d’affaires indien Anant Ambani a changé la donne. Dans une vidéo de juillet dernier, Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, peuvent être vus en train d’admirer la montre d’Ambani, une Richard Mille RM 30-01. Cette vue a apparemment déclenché une mise à jour logicielle pour Zuck, une mise à jour dans laquelle les montres sont désormais une fonctionnalité et non un bug. L’engouement a commencé avec une Patek Philippe réf. Le calendrier perpétuel 5236P et son Graal n’ont fait que devenir plus sacrés à partir de là. Au cours du mois dernier seulement, il a été aperçu avec cinq montres extrêmement haut de gamme.

Zuck vient d’être repéré sur le Podcast Énorme si vrai berçant un FP Journe Chronomètre Souverain ‘Havana’ en platine. Bien qu’elle ne représente pas nécessairement la viande ultra-compliquée sur l’os indépendant haut de gamme, il s’agit néanmoins de l’une des montres habillées les plus impressionnantes et les plus belles au monde – et certainement pas tarif typique d’un premier acheteur de montre. Affichant l’heure et la réserve de marche, elle est animée par un mouvement fabriqué à la main et à remontage manuel et a remporté le Prix de la Montre Homme au GPHG 2005. Elle était si emblématique de la philosophie horlogère du maître horloger François-Paul Journe qu’il en a même offert une à son mentor George Daniels en 2010.

Mais savez-vous ce que représente battre le boss horloger final ? Le deuxième Journe de cette jeune collection : le Centigraphe Sport Aluminium. Zuck a attaché ce bébé lors d’un récent événement Meta, et il n’a pas fallu longtemps avant que les yeux collectifs du monde horloger ne sortent de sa tête. Logé dans un superbe boîtier en alliage d’aluminium, un matériau rare dans l’horlogerie contemporaine, il comporte des sous-cadrans dans lesquels les aiguilles marquent le temps en centaines de secondes, 20 secondes et 10 minutes. Contrairement à un chronographe classique, il est contrôlé par un interrupteur à bascule à 10 heures au lieu des poussoirs traditionnels. C’est le type de garde-temps qu’il faut généralement des années pour découvrir, et encore moins pour posséder. Zuck, en revanche, a découvert l’horlogerie lundi et FP Journe mercredi. C’était rapide !

Ensuite, il y a la montre couteau Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Kingsman qu’il portait récemment. Celui-ci est en quelque sorte un succès dormant : soit vous êtes un grand fan de Matthew Vaughn, soit un grand fan de JLC, ou bien vous vraiment comme le Roi franchise. Quoi qu’il en soit, c’est un choix étrange pour un nouveau passionné de montres, mais une montre extrêmement cool : sortie en concert avec L’homme du roi en 2020, elle arbore une couronne à 12 heures avec un nœud imitant une montre de poche datant de 1907. Ceci, combiné à un boîtier plat de 4,25 mm de haut, un beau cadran blanc avec de l’acier bleui. feuille les aiguilles et le calibre 849 à remontage manuel constituent un ensemble convaincant (bien que original).

Et nous n’avons même pas encore parlé du De Bethune DB25 Starry Varius. Logé dans un boîtier en or rose de 42 mm avec des cornes évidées et intégrées, il présente un cadran unique personnalisé au goût du porteur qui affiche le ciel nocturne vu depuis l’endroit de son choix. Le type de garde-temps que vous achetez après avoir lu chaque dernier article sur HODINKEE, c’est la preuve positive que nous sommes au début de ce qui ne peut être qu’un long et significatif voyage au cœur du Jura suisse.

ASAP Rocky’s Piaget Polo 7131

A$AP Rocky a été aperçu au défilé Bottega Veneta à Paris cette semaine dans une Piaget Polo vintage réf. 7131, un bracelet intégré en métal précieux de 25 mm de large avec un design magnifique et un mouvement à quartz. Piaget est en pleine crise cette année. Toutes sortes de célébrités ont porté ses pièces vintage et vous ne pouvez pas ouvrir Instagram sans trouver l’une des pièces à cadran en pierre de la marque. Points supplémentaires à ASAP Rocky pour en avoir porté un avec un superbe costume. Piaget a débuté sa vie en tant que fabricant de mouvements avant de se spécialiser dans les montres extra-plates au milieu du XXe siècle. Maintenant, le maison Altiplano La collection époustoufle avec une construction toujours plus fine et des complications incroyables.

Le char Cartier de Jacob Elordi

Elordi a montré beaucoup d’amour envers Cartier au cours des dernières années, en portant une Normale en or jaune sur la Priscilla Premier et une Tank Louis Cartier à cadran noir sur SNL. Sa montre était en compagnie de grandeur puisqu’il la portait assis à côté du Rocky susmentionné et de sa Piaget. La contribution d’Elordi à ce duo était une autre version du Tank en or jaune. Il semble, compte tenu de la longueur du boîtier et de ce qui ressemble à un guichet de date à 6 heures, qu’il s’agisse d’une ancienne Tank Solo, remplacée en 2021 par la ligne Tank Must… qui elle-même réintroduit une ancienne version d’entrée de gamme de le Tank introduit pour la première fois dans les années 1970. Ce qui est merveilleux à propos de la Tank, cependant, c’est que dans pratiquement toutes les configurations, c’est tout simplement une montre qui tue.

Jaeger-LeCoultre Reverso One Monoface d’Anya Taylor-Joy

Une Jaeger-LeCoultre Reverso n’est jamais une mauvaise idée, surtout si son boîtier est subtilement incrusté de diamants et si elle est accompagnée d’un bracelet en acier inoxydable cool. Anya Taylor-Joy a été aperçue en portant une lors de la Fashion Week de Paris qui semble être l’incarnation parfaite de la culture horlogère de 2024 : la Reverso One Monoface ne mesure que 20 mm de large et présente un cadran guilloché soleil dans un boîtier en acier inoxydable. Alimenté par du quartz et orné de 26 pierres précieuses, il fait techniquement partie de la collection Femme de la marque, mais nous ne serions pas surpris de le voir au poignet de certaines célébrités masculines qui affichent souvent les normes horlogères de genre.

Oris Divers Sixty-Five Date de Will Ferrell et édition pastèque Aquis ‘Taste of Summer’

Le gars le plus drôle de la pièce, Will Ferrell, est un gars de surveillance – c’est juste un gars de surveillance, comme seul un SNL un ancien peut être un gars de surveillance. Vous voyez, en plus des Timex funky et des Omega Speedmaster vintage, Ferrell est profondément attaché à Oris, une marque suisse indépendante qui fabrique de superbes montres-outils depuis 1904. Mais ce qui est merveilleux avec les montres Oris, c’est leur prix relativement abordable. Exemple concret : le Divers Sixty-Five Date 40.00 en Forest Green que Ferrell portait cette semaine coûte 2 700 $. L’édition pastèque Aquis ‘Taste of Summer’ qu’il a présentée quelques jours plus tard a été vendue au même prix. Compte tenu de la qualité de fabrication robuste, de l’excellente apparence, des mouvements fabriqués en Suisse et de l’esprit indépendant insufflé dans les montres Oris, nous dirions que c’est plus que juste.