« Tout en collectant des données familiales précieuses et en cultivant une nouvelle génération d’utilisateurs d’Instagram peut être bénéfique pour les résultats financiers de Facebook », les groupes, dirigés par la Campagne pour une enfance sans publicité à Boston, ont déclaré dans la lettre à M. Zuckerberg , «Cela augmentera probablement l’utilisation d’Instagram par les jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables aux fonctionnalités de manipulation et d’exploitation de la plate-forme.»

Mais dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg, le directeur général de Facebook – la société propriétaire du service de partage de photos -, les groupes à but non lucratif ont averti qu’une version pour enfants d’Instagram n’atténuerait pas ces problèmes. Alors que les enfants de 10 à 12 ans avec des comptes Instagram seraient peu susceptibles de passer à une «version babyish» de l’application, ont déclaré les groupes, cela pourrait accrocher encore les plus jeunes utilisateurs à des routines sans fin de défilement de photos et de honte à l’image corporelle.

La poussée d’Instagram pour une application distincte pour enfants survient après des années de plaintes de la part des législateurs et des parents selon lesquelles la plate-forme a mis du temps à identifier les utilisateurs mineurs et les protéger des prédateurs sexuels et intimidation .

La coalition de groupes à but non lucratif comprend également le Centre des droits numériques en Afrique au Ghana; le Conseil australien des enfants et des médias; le Center for Digital Democracy à Washington; Common Sense Media à San Francisco; la Fédération des consommateurs d’Amérique; et la Fondation 5Rights en Grande-Bretagne.

Stephanie Otway, une porte-parole de Facebook, a déclaré qu’Instagram en était aux premières étapes du développement d’un service pour les enfants dans le cadre d’un effort visant à empêcher les moins de 13 ans de s’éloigner de sa plateforme principale. Bien qu’Instagram exige que les utilisateurs aient au moins 13 ans, de nombreux jeunes enfants ont menti sur leur âge pour créer des comptes.

Mme Otway a déclaré que l’entreprise ne diffuserait de publicités dans aucun produit Instagram développé pour les enfants de moins de 13 ans et qu’elle prévoyait de consulter des experts en santé et sécurité des enfants sur le projet. Instagram travaille également sur de nouvelles méthodes de vérification de l’âge pour attraper les jeunes utilisateurs qui essaient de mentir sur leur âge, a-t-elle déclaré.

«La réalité est que les enfants sont en ligne», a déclaré Mme Otway. «Ils veulent entrer en contact avec leur famille et leurs amis, s’amuser et apprendre, et nous voulons les aider à le faire d’une manière sûre et adaptée à leur âge.»