Mark Zuckerberg envisage 1 milliard de personnes dans le métaverse

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi à Jim Cramer de CNBC que le métaverse pourrait représenter une partie considérable des activités de l’opérateur de réseau social dans la seconde moitié de la décennie.

« Nous espérons arriver à environ un milliard de personnes dans le métaverse faisant des centaines de dollars de commerce, chacune achetant des biens numériques, du contenu numérique, différentes choses pour s’exprimer, donc que ce soit des vêtements pour leur avatar ou différents biens numériques pour leur maison virtuelle ou des objets pour décorer leur salle de conférence virtuelle, des utilitaires pour pouvoir être plus productifs en réalité virtuelle et augmentée et dans l’ensemble du métaverse », a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont réduit de moitié la capitalisation boursière de l’entreprise cette année, car la croissance a ralenti et le nombre de ses utilisateurs actifs quotidiens a diminué séquentiellement pour la première fois entre les deux derniers trimestres. Zuckerberg oriente de plus en plus l’entreprise vers ce qu’il considère comme la prochaine génération de contenu, un monde virtuel où les gens peuvent acheter et vendre des vêtements numériques et d’autres biens pour des avatars qui peuvent communiquer entre eux. Le symbole boursier de la société est passé de FB, une relique de son histoire en tant que fournisseur de médias sociaux pur, à META au début du mois.

Mais l’investissement de l’entreprise dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle remonte à 2014, lorsqu’elle a payé 2 milliards de dollars pour le fabricant de casques Oculus VR. Les expéditions de casques n’ont pas dépassé en nombre les expéditions de PC ou de smartphones. Zuckerberg a exprimé son optimisme quant aux performances de sa génération actuelle Meta Quest 2, qui commence à 299 $.

« Quest 2 a été un succès », a déclaré Zuckerberg à l’animateur de « Mad Money ».

« J’ai été vraiment content de la façon dont cela s’est passé. Cela a dépassé mes attentes. Mais je pense toujours qu’il faudra un certain temps pour que cela atteigne l’échelle de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de personnes dans le métaverse, juste parce que les choses prennent un certain temps pour y arriver. C’est donc l’étoile polaire. Je pense que nous y arriverons. Mais, vous savez, les autres services que nous gérons sont déjà à une échelle un peu plus grande aujourd’hui.

Les expériences dans le métaverse peuvent être plus immersives que le texte, les photos ou les vidéos, qui sont omniprésentes sur Facebook et Instagram de Meta, et ce sera donc un grand thème pour Meta au cours de la prochaine décennie, a déclaré Zuckerberg.

Zuckerberg a rencontré Cramer dans le métaverse. Le co-fondateur de Facebook a déclaré que de telles expériences peuvent favoriser le sentiment d’être ensemble, même si les gens sont physiquement à l’autre bout du pays. Il a dit qu’il est possible d’établir un contact visuel, ce qui n’est pas garanti sur les appels vidéo, et d’utiliser un son spatial qui permet des conversations parallèles silencieuses.

La technologie « s’ajoute essentiellement pour lui donner ce sentiment réaliste de présence », a-t-il déclaré.

Pour apporter cela aux clients au cours des prochaines années, Meta devra publier une pile de matériel, de logiciels et d’expériences.

« Nous sommes à ce stade, vous savez, une entreprise qui peut se permettre de faire de gros investissements dans la recherche à long terme, et c’est un objectif important », a-t-il déclaré.

Meta Platforms comptait 3,64 milliards de personnes actives par mois dans sa famille d’applications au premier trimestre, en hausse de 6 % d’une année sur l’autre.

Il s’attend à ce que l’économie autour du métaverse soit massive, a-t-il déclaré.

