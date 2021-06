Être parent dans ce confinement peut devenir difficile. Avec tous les membres de la famille enfermés dans le même espace pendant des jours et des semaines, s’occuper de votre enfant et lui enseigner de nouvelles compétences peut devenir assez fatiguant. Alors que le monde devient entièrement numérique, les enfants ne peuvent pas être tenus à l’écart des ordinateurs et des écrans et doivent maîtriser trop rapidement les compétences techniques. Cependant, quelques astuces ici et là, en particulier d’un géant de la technologie, ne seraient pas une mauvaise idée pour les parents qui essaient d’apprendre à coder à leurs enfants !

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a partagé une image de son enfant apprenant à coder et tout en répondant à son propre message, il a partagé ses sentiments lorsque sa fille tape. « Il le perd presque », comme l’a mentionné Zuckerberg dans le message.

« Kano est assez génial pour apprendre aux enfants à coder », a-t-il déclaré. Répondant à son propre message, il a ajouté: « De plus, je veux juste dire qu’enseigner à un enfant à taper est l’un des plus grands tests de patience que j’ai jamais eu. expérimenté. August tape littéralement à 1-2 mots par minute. Et quand elle met quelques lettres dans un mot, puis fait une erreur et appuie accidentellement sur Supprimer trois fois au lieu d’une, puis doit retaper le mot en entier, j’ai l’impression que je suis juste va le perdre. »

Il a ajouté: « Et oui, c’est un autocollant d’Elsa sur mon ordinateur portable. »

Depuis qu’elle a été partagée, la publication est devenue virale et a suscité beaucoup de likes et de commentaires. Zuckerberg a également accepté peu de commentaires et s’est engagé dans de petites conversations avec les parents.

Dans un autre événement, un groupe de législateurs démocrates américains a exhorté Facebook à abandonner ses projets de version de l’application de partage de photos Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, affirmant que la société de médias sociaux n’avait pas réussi à « prendre des engagements significatifs pour protéger les enfants en ligne ». Ed Markey et Richard Blumenthal et les représentants Kathy Castor et Lori Trahan ont déclaré que Facebook n’avait pas répondu à leurs préoccupations. Facebook a déclaré aux législateurs dans une lettre du 26 avril rendue publique mardi qu’il n’avait pas de calendrier défini pour la version, mais s’attend à ce que le développement » prendre plusieurs mois. »

« Facebook a clairement échoué à protéger les enfants sur ses plateformes », ont déclaré les législateurs dans une déclaration commune. « Quand il s’agit de faire passer les gens avant les profits, Facebook a perdu le bénéfice du doute, et nous exhortons vivement Facebook à abandonner ses plans pour lancer une version d’Instagram pour les enfants. » La semaine dernière, un groupe de 40 procureurs généraux des États a également exhorté le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, à abandonner ces plans. Un porte-parole de Facebook a déclaré mardi « comme tous les parents le savent, les enfants sont déjà en ligne. Nous voulons améliorer cette situation en proposant des expériences qui donnent aux parents une visibilité et un contrôle sur ce que font leurs enfants. »

