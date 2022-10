Mark Zuckerberg dit que WhatsApp est “beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage”

En janvier, un dirigeant de Google a choisi Apple pour “l’intimidation de la bulle verte” via iMessage, et aujourd’hui, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a également un os à choisir avec Apple, et il s’agit également d’iMessage.

Dans une publication Instagram, Zuck dit que WhatsApp est “beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage”. Il dispose d’un cryptage de bout en bout qui fonctionne sur les iPhones et Android, y compris pour les discussions de groupe, les sauvegardes cryptées de bout en bout et les messages qui disparaissent. Ce sont toutes des fonctionnalités qu’iMessage n’a pas, souligne-t-il.

L’image dans le message est une image d’une publicité à Penn Station, qui fait partie d’une campagne de marketing qui a débuté en janvier et qui est en cours d’extension. L’idée est de dire aux gens aux États-Unis l’importance du cryptage de bout en bout et d’augmenter les numéros d’utilisateur de WhatsApp là-bas dans le processus. Alors que WhatsApp est énorme ailleurs, il a toujours été à la traîne aux États-Unis. Cette campagne pourrait-elle enfin changer cela ? Nous devrons attendre et voir.

Nous étendons la campagne de marketing que nous avons lancée en janvier pour informer les gens aux États-Unis de l’importance du chiffrement de bout en bout. 5,5 milliards de messages SMS sont toujours envoyés quotidiennement aux États-Unis, mais les messages SMS ne sont pas sécurisés. pic.twitter.com/c0P8FW37Rw – Will Cathcart (@wcathcart) 17 octobre 2022

Will Cathcart, responsable de WhatsApp chez Meta, explique tout très bien dans un fil de tweet de sa propre. Il dit que WhatsApp “se développe” aux États-Unis, et sans aucun doute, il voudrait que cela continue et augmente encore plus.