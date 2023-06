Mark Zuckerberg dit que le nouveau casque Apple Vision Pro n’a pas de « solutions magiques »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est prononcé sur le nouveau casque Apple Vision Pro, qui rivalisera avec sa gamme d’appareils de réalité mixte Meta Quest, affirmant qu’Apple n’a créé aucune «solution magique» à laquelle Meta n’a pas déjà pensé, affirmant que Meta L’objectif est d’offrir des produits « accessibles et abordables pour tous », prenant un coup au prix d’Apple Vision Pro qui coûte « sept fois plus » que son casque Quest 3 récemment annoncé.

Rapporté par Alex Heath à The VergeZuckerberg a déclaré que l’annonce d’Apple met en valeur la différence de valeurs et de vision entre Meta et Apple, affirmant que la vision de Meta est d’être social à travers son univers fictif « le métaverse », alors qu’en revanche, dans chaque démo qu’Apple a montré « était une personne assise sur un canapé toute seule », ajoutant « cela pourrait être la vision de l’avenir de l’informatique, mais ce n’est pas celle que je veux. »

Lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise avec les employés, Zuckerberg a déclaré : « Apple a finalement annoncé son casque, donc je veux en parler une seconde. J’étais vraiment curieux de voir ce qu’ils allaient expédier. Et évidemment, je ne l’ai pas encore vu, donc j’en apprendrai plus au fur et à mesure que nous jouerons avec et que nous verrons ce qui se passe et comment les gens l’utilisent.

« D’après ce que j’ai vu au départ, je dirais que la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de solution magique à aucune des contraintes sur les lois et la physique que nos équipes n’ont pas déjà explorée et pensée. Ils ont opté pour un écran à plus haute résolution, et entre cela et toute la technologie qu’ils y ont mise pour l’alimenter, cela coûte sept fois plus cher et nécessite maintenant tellement d’énergie que vous avez maintenant besoin d’une batterie et d’un fil attaché pour l’utiliser. Ils ont fait ce compromis de conception et cela pourrait avoir du sens pour les cas qu’ils envisagent.

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

L’appareil sera disponible à partir des États-Unis au début de l’année prochaine, et davantage de pays et de régions devraient obtenir le casque tout au long de 2024.