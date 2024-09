Mark Zuckerberg déclare qu’Orion « sera probablement la prochaine plate-forme majeure après les téléphones » – Les nouvelles lunettes Tony Stark de la vie réelle portables AR de Meta en préparation ? – Métaplateformes (NASDAQ : META)

Dans une interaction avec YouTuber Cléo Abram, Métaplateformes, Inc. MÉTA PDG Mark Zuckerberg a parlé de divers sujets dont la dernière innovation de l’entreprise, le Orion Lunettes AR.

Ce qui s’est passé: Lors de l’entretien publié sur YouTube la semaine dernière, Zuckerberg a décrit les lunettes Orion AR comme les toutes premières lunettes de réalité augmentée entièrement holographiques.

Il a déclaré que les lunettes étaient le résultat d’une décennie de recherche et de développement. Ils visent à miniaturiser tout l’informatique nécessaire aux lunettes pour projeter des hologrammes complets dans le monde.

Interrogé sur l’intention derrière la construction d’un tel gadget, le PDG de Meta a déclaré qu’il pensait que ces lunettes seraient la prochaine grande plate-forme informatique.

« Je pense que la tendance en matière d’informatique est qu’elle devient plus omniprésente, plus naturelle et plus sociale, donc vous voulez pouvoir interagir avec les gens du monde qui vous entoure, et je pense que c’est probablement le cas. » sera la prochaine plate-forme majeure après les téléphones », a-t-il déclaré.

Alors que les lunettes Orion AR sont actuellement au stade du prototype, Zuckerberg a exprimé l’espoir que la prochaine version sera un produit de consommation accessible à un large public.

Pourquoi c’est important : Le nouveau prototype de lunettes AR Orion a été dévoilé lors de l’événement Meta Connect 2024 la semaine dernière.

Après l’événement, les analystes ont réévalué Meta, exprimant une confiance accrue dans le matériel de Meta et dans la feuille de route des produits XR.

Ils ont noté que le géant de la technologie est à l’avant-garde d’une nouvelle plate-forme informatique et ont souligné la possibilité qu’Orion représente la prochaine plate-forme informatique grand public.

Lorsqu’un utilisateur a souligné la différence marquée entre les éloges d’aujourd’hui et les critiques de 2022, le PDG de Meta a déclaré qu’il restait concentré sur le plan à long terme.

Il a également parlé de l’importance de maintenir cette perspective face aux fluctuations du sentiment du marché : « Vous n’êtes jamais aussi bon qu’on le dit lorsque vous êtes en hausse, et vous n’êtes jamais aussi mauvais qu’on le dit lorsque vous êtes en baisse. »

Clause de non-responsabilité: Ce contenu a été partiellement produit avec l’aide de Benzinga Neuro et a été révisé et publié par les éditeurs de Benzinga.