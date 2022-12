Mark Zuckerberg déclare que les politiques de l’App Store d’Apple ne sont pas “durables”

Andrew Ross Sorkin s’entretient avec le PDG et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, lors du sommet DealBook du New York Times dans la salle d’appel du Jazz At Lincoln Center le 30 novembre 2022 à New York.

Pomme Le PDG Tim Cook n’a pas hésité à critiquer Facebook. Méta Le PDG Mark Zuckerberg est parfaitement disposé à lui rendre la pareille.

S’exprimant lors du sommet du New York Times DealBook mercredi, Zuckerberg a eu des mots durs pour Apple, la société américaine la plus précieuse, et la façon dont le fabricant d’iPhone exerce un contrôle sur son App Store.

“Apple s’est en quelque sorte distingué comme la seule entreprise qui essaie de contrôler unilatéralement ce que les applications obtiennent sur un appareil”, a déclaré Zuckerberg. “Je ne pense pas que ce soit un endroit durable ou agréable.”

Zuckerberg a fait un contraste entre Apple et Google . Ce dernier permet aux utilisateurs de télécharger des applications sur leurs smartphones Android sans compter uniquement sur le Google Play Store.

“Ils ont toujours fait en sorte que vous puissiez télécharger et avoir d’autres magasins d’applications et travailler directement avec les fabricants de téléphones”, a déclaré Zuckerberg. “Cela a également été notre engagement dans la façon dont nous avons construit notre VR et ce que nous prévoyons de faire avec nos casques AR.”

L’activité publicitaire en ligne de Meta a été gravement blessé cette année par les politiques d’Apple concernant le suivi par des tiers. La mise à jour de confidentialité iOS 2021 d’Apple rend beaucoup plus difficile pour Facebook et d’autres applications financées par la publicité de cibler les utilisateurs avec des publicités.

Parallèlement aux défis macroéconomiques, les changements d’Apple ont amené Meta à signaler des trimestres consécutifs de baisse des revenus. L’entreprise a perdu les deux tiers de sa valeur cette année.

Cook a longtemps critiqué les activités de Facebook, qui reposent sur les données des utilisateurs, et a même lié le modèle algorithmique de l’entreprise à des actions violentes prises par des groupes extrémistes en raison de la manière dont l’application recommanderait du contenu.

Zuckerberg a déclaré mercredi qu'”il existe un conflit d’intérêts” avec les entreprises qui “fournissent leurs applications exclusivement via des plateformes contrôlées par des concurrents”. Les opérateurs de plate-forme, a déclaré Zuckerberg, ne sont pas des acteurs neutres mais ont également beaucoup de leurs propres “intérêts stratégiques”.

La voix de Zuckerberg ajoute à un conflit émergent entre Twitter et Apple. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a affirmé lundi dans une série de tweets qu’Apple avait menacé de supprimer l’application Twitter de l’App Store dans le cadre de son processus de modération de l’examen des applications.

Concernant Musk, Zuckerberg a déclaré “ce sera très intéressant de voir comment cela se passe en termes d’approches qu’il adopte”.

“Je suppose que tout ne fonctionnera pas, mais je pense que certaines choses pourraient fonctionner”, a déclaré Zuckerberg.

Il a suggéré que les décisions à la volée de Musk liées à la modération du contenu pourraient être confrontées à des défis.

“J’ai tendance à penser que je ne veux pas qu’une personne ou une entreprise prenne ces décisions, c’est pourquoi nous avons lancé ce conseil de surveillance pour nos décisions de contenu”, a déclaré Zuckerberg. “Les gens ont un véhicule auquel ils peuvent faire appel en dehors de nous.”

