Mark Zuckerberg de Facebook et la cadre supérieur Heidi Schwartz discutent du problème de fuite qu’ils ont, grâce au projet Veritas, et de la façon dont ils travaillent pour trouver des fuites en interne, car cela les fait vraiment mal paraître :

Pas de bombes ici, mais c’est assez drôle de voir à quel point James O’Keefe et Project Veritas sont devenus une épine dans le pied de Zuckerberg. Heidi Schwartz prononce en fait un discours dans le Q&A pour essayer d’empêcher les fuiteurs potentiels de révéler davantage de secrets de l’entreprise.

Quelque chose que Schwartz a dit dans la vidéo, à propos d’avoir des difficultés à contrôler ce qui arrive aux documents divulgués une fois qu’ils ont été divulgués, me suggère que Facebook pourrait faire pression sur les grandes entreprises médiatiques pour qu’elles ne couvrent pas ces histoires de Project Veritas sur les fuites de Facebook. Et cela ne me surprendrait pas si les médias étaient de mèche avec eux pour supprimer ces vidéos PV.

