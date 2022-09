Zuckerberg et Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

En bref, George dit que les patrons qui perdent de vue leurs croyances, leurs valeurs et leur objectif les plus profonds en tant que leader – en particulier au nom de l’argent, de la renommée ou du pouvoir – sont voués à l’échec. Et après des décennies de recherche sur les effondrements d’entreprises de haut niveau, il dit qu’il voit aujourd’hui des similitudes frappantes avec Zuckerberg et Meta.

Le livre de George examine cinq types différents de mauvais patrons. Zuckerberg appartient non pas à une mais à trois de ces catégories, dit George.

Premièrement : George dit que Zuckerberg est un rationalisateur, le type de patron qui n’est pas disposé à reconnaître ou à apprendre de ses erreurs. Au lieu de cela, ils rationalisent les faux pas en blâmant les autres.

En février, Meta a perdu plus de 232 milliards de dollars de sa valeur marchande, marquant la plus forte baisse d’une journée de toutes les actions américaines de l’histoire. Zuckerberg et ses dirigeants ont attribué les résultats à plusieurs facteurs, notamment Modifications de la confidentialité d’Apple en 2021 qui ont rendu plus difficile le ciblage des publicités sur les utilisateurs de smartphones, ainsi que concurrence croissante de rivaux comme TikTok.

Ces facteurs ont peut-être joué un rôle, mais il est également probable que de lourdes dépenses en recherche et développement sur le métaverse aient été prises en compte. La division de réalité virtuelle de Meta a enregistré plus de 10 milliards de dollars de pertes au cours de la seule année 2021 et 2,8 milliards de dollars au cours du seul deuxième trimestre de 2022.

Au moins publiquement, Zuckerberg doit encore le reconnaître ou en assumer la responsabilité, dit George.