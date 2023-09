Mark Zuckerberg annonce des nouvelles majeures pour Facebook et Instagram lors de Meta Connect 2023

Meta, la société de Mark Zuckerberg, a fait une série d’annonces majeures qui vont bouleverser la façon dont des milliards de personnes utilisent la technologie et interagissent avec le monde.

En tête d’affiche de l’événement Meta Connect à Menlo Park, en Californie, se trouvait le nouveau casque de réalité mixte Meta Quest 3. Il s’agit d’une mise à niveau majeure de l’appareil Meta Quest 2, qui mélange désormais le monde réel et la réalité virtuelle d’une manière jamais vue auparavant.

Zuckerberg a également révélé de nouvelles avancées en matière d’intelligence artificielle qui changeront la façon dont des milliards de personnes utilisent des applications populaires comme Facebook et Instagram.

La troisième annonce majeure concerne la prochaine génération de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Les lunettes seront livrées avec Meta AI installé, avec un matériel massivement mis à niveau et une nouvelle fonctionnalité de diffusion en direct.

Quête 3

Le grand changement du Quest 3 est qu’il a désormais été conçu pour mélanger les espaces physiques et numériques. Cela signifie que vous pouvez découvrir la réalité virtuelle ou la réalité mixte tout en utilisant le casque pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou explorer le Metaverse.

La réalité mixte est rendue possible grâce au traitement vidéo Passthrough qui montre votre environnement réel, qui peut être superposé avec des objets virtuels.

Cela vous permettra par exemple de lancer un ballon de football virtuel contre un vrai mur de votre maison ou de tirer sur des monstres sortant du plafond.

Vous pouvez également créer un théâtre immersif virtuel géant pour regarder des films ou vous asseoir sur le terrain de la NBA.

L’année prochaine, une nouvelle fonctionnalité permettra d’installer des fonctionnalités virtuelles de manière permanente dans votre maison. Par exemple, vous pouvez placer des trophées virtuels sur votre étagère, des objets de jeux sur votre mur, installer des lecteurs de musique interactifs et lever les yeux pour voir l’espace.

Pour basculer entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il vous suffit d’appuyer deux fois sur le Quest 3.

Des modifications matérielles majeures ont été apportées au Quest 3 par rapport à son prédécesseur Quest 2.

La technologie sera livrée avec la nouvelle plate-forme Snapdragon XR2 Gen 2, qui double la puissance de traitement du casque. Cela signifie que les graphismes sont considérablement améliorés.

Les développeurs ont repensé le casque pour le rendre plus fin, plus équilibré et donc plus confortable à porter. Les contrôleurs sont également améliorés – et le suivi manuel signifie que vous pouvez également abandonner les contrôleurs et utiliser le toucher direct à la place si vous le souhaitez.

De nombreuses nouvelles options de couleurs sont également disponibles.

Il sera expédié le 10 octobre pour 799,99 $.

Le directeur de la technologie de Meta, Andrew Bosworth, l’a décrit comme « le casque informatique spatial le plus rentable du marché ». C’est probablement un coup de pouce pour Apple, car il est considérablement moins cher que l’Apple Vision Pro, qui coûte 3 499 $ (environ 5 500 AU $).

Intelligence artificielle

Meta introduit également une nouvelle technologie d’IA qui aura un impact considérable sur la façon dont les gens utilisent ses applications.

Le nouveau logiciel d’IA nommé Emu permettra aux utilisateurs de générer gratuitement des images photoréalistes de haute qualité en quelques secondes seulement – ​​ce qui n’est actuellement disponible que via un logiciel coûteux par abonnement.

Cela sera d’abord réalisé grâce à de nouveaux autocollants AI personnalisés.

Avec Emu, vous avez la possibilité de taper ce que vous voulez et l’IA créera à la volée des autocollants personnalisés jamais vus auparavant.

Cela sera largement déployé sur les applications Meta telles que Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram.

Meta affirme que des milliards d’autocollants sont envoyés chaque mois sur ses plateformes.

Des autocollants IA seront déployés pour certains utilisateurs de langue anglaise au cours du mois prochain.

Les applications comme Instagram seront également considérablement modifiées.

Un nouveau produit appelé Restyle permettra à l’IA de transformer les photos. Vous pouvez également co-créer des images générées par l’IA avec des amis.

Vous pouvez facilement, par exemple, appliquer un filtre personnalisé tel que « aquarelle » – et l’image sera modifiée pour ressembler à un tableau grâce à la puissance de l’IA.

Avec Background, vous pouvez également facilement changer l’emplacement de votre photo de votre chambre à une rue de Paris.

Vous pouvez également remplacer une photo de vous par une photo sur laquelle vous êtes entouré de chiots. Le nombre d’applications n’est en réalité limité que par votre imagination.

Pour ce faire, il vous suffit de fournir une invite à l’IA, et elle modifiera la scène ou l’arrière-plan de la photo comme demandé.

Meta a déclaré que les images créées avec Restyle et Toile de fond seront marquées pour « indiquer l’utilisation de l’IA pour réduire les risques que les gens les confondent avec du contenu généré par l’homme ».

Meta peut également utiliser d’autres formes de marqueurs visibles et invisibles.

Autres trucs sympas sur l’IA

Meta a travaillé avec un groupe de célébrités pour créer 28 IA publiées en version bêta.

Chaque bot IA a été créé avec des intérêts et des personnalités uniques.

Certains sont joués par des icônes culturelles et des influenceurs, notamment Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner et Naomi Osaka.

L’assistant Meta AI est également nouveau, introduit en version bêta.

Il s’agit d’un assistant conversationnel avancé et sera disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram.

Meta a créé cette IA avec la technologie de Llama 2, son grand modèle de langage open source.

L’assistant IA aura accès à des informations en temps réel grâce au partenariat de recherche de Meta avec Bing.

En termes d’appareils, les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta et Quest 3 arrivent également.

Meta AI sera capable de répondre en quelques secondes et pourra générer des images photoréalistes à partir de vos invites textuelles.

Cela signifie qu’il peut répondre à des commandes telles que « Donnez-moi une idée de recette avec des champignons et du bacon ».

Vous pourrez également l’utiliser dans des discussions de groupe.

Lorsqu’il est activé, vous pouvez taper « @MetaAI/imagine », puis une invite du type « créer un badge de bouton avec un marcheur et des gumtrees », et cela créera un badge de mérite numérique dans le chat.

Ray-Ban – Collection de lunettes intelligentes Meta

La prochaine génération de lunettes intelligentes de Meta est dotée d’un nouveau matériel.

La société s’est associée à EssilorLuxottica et, pour la première fois, ces lunettes élégantes disposent de capacités de diffusion en direct.

L’année prochaine, de nouvelles technologies permettront aux lunettes de comprendre votre environnement et, grâce à l’IA, de répondre à des questions telles que ce que vous regardez. Ce sera énorme pour les personnes malvoyantes.

Les lunettes bénéficient désormais d’un meilleur traitement d’image, d’une stabilisation vidéo et de performances plus rapides.

La commande vocale est également activée.

Par exemple, vous pourriez dire « Hey Meta, envoie une photo à Heidi » et les lunettes prendront une photo et l’enverront directement à votre meilleur ami dans l’application avec laquelle vous discutez habituellement, le tout sans sortir votre téléphone.

Côté vidéo, l’enregistrement a été considérablement amélioré. Meta a ajouté cinq microphones autour des lunettes. Cela fournit un son immersif, permettant aux gens de revivre un moment en son surround.

Le nouveau réseau de microphones a également amélioré l’expérience d’appel mains libres.

Meta affirme que le son des appels téléphoniques sera d’une clarté cristalline, même dans des environnements venteux et bruyants.

Les haut-parleurs ont été entièrement repensés avec des haut-parleurs personnalisés permettant un volume maximum plus élevé, des basses doublées et un son directionnel amélioré, afin que les gens ne puissent pas facilement entendre vos conversations.

Il existe également deux nouveaux styles. Outre le design Wayfarer existant, il existe désormais le nouveau Headliner, arrondi et au look rétro et classique.

La collection de lunettes intelligentes Ray-Ban Meta sera lancée le 17 octobre au prix de 449 $.

Andrew Backhouse est à Meta Connect avec l’aimable autorisation de Meta.