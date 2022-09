Mark Zuckerberg affiche ses compétences en MMA dans un clip d’entraînement (VIDEO)

Du facebook au coup de poing

L’un des hommes les plus riches du monde, Mark Zuckerberg, a montré qu’il n’était certainement pas du genre à se moquer de lui après que le fondateur de Facebook a publié un clip en ligne montrant les progrès qu’il a réalisés dans la salle d’entraînement MMA.

Zuckerberg, dont la liste des actifs commerciaux comprend Facebook, Instagram et WhatsApp, qui relèvent tous de son conglomérat technologique «Meta», a commencé à s’entraîner aux arts martiaux mixtes pendant la pandémie de Covid-19 – et contrairement à certains autres magnats des affaires qui pourraient pratiquer le sport pour protéger leur ego, il semble en fait que Zuckerberg possède des compétences décentes, du moins à en juger par la brève vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

Zuckerberg, 38 ans, a précédemment déclaré qu’il trouvait la nature “primitive” du sport très attrayante et qu’il avait recruté plusieurs de ses amis pour le rejoindre dans son voyage dans le sport.

“Dès la toute première séance que j’ai faite, environ cinq minutes plus tard, je me suis dit : ‘Où est-ce que ça a été toute ma vie ?“”, A-t-il déclaré sur le podcast The Joe Rogan Experience le mois dernier.

“D’accord, ma mère m’a fait pratiquer trois sports universitaires et ma vie a pris une mauvaise tournure lorsque j’ai choisi de faire de l’escrime en compétition au lieu de lutter au lycée ou quelque chose du genre..”

Et il semble certainement que Zuckerberg ait l’intention de rattraper le temps perdu en publiant la vidéo de lui s’entraînant aux côtés du combattant professionnel Khai Wu.

« Un de mes partenaires d’entraînement, [Khai Wu]fait son [UFC Fight Pass] débuts ce soir“, a écrit Zuckerberg vendredi.

“Va le chercher Khai et attends avec impatience un grand combat !”

Est-ce réel? Pour quelqu’un d’aussi riche que lui et un nerd total, c’est solide https://t.co/eS7JvABbYP – Matt Brown (@IamTheImmortal) 3 septembre 2022

putain de merde ça se passe vraiment pic.twitter.com/YCbZv8D4mr – Stanky (@stankymma) 3 septembre 2022

La forme de Zuckerberg a été saluée par plusieurs combattants professionnels, dont la superstar de l’UFC Conor McGregor qui a écrit : “Yo!!! Putain de Mark génial ! »

Le champion des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a ajouté: «C’est vraiment incroyable à voir ! Idk, les débuts à l’UFC pourraient bientôt arriver pour vous aussi!

Alors que Matt Brown, le propriétaire du coude le plus dangereux du sport, ne pouvait pas non plus cacher à quel point il était impressionné.

“Est-ce réel?” écrit “L’Immortel”. “Pour quelqu’un d’aussi riche que lui et un nerd total, c’est solide.”

Cependant, si Zuckerberg cherche quelqu’un pour tester ses compétences, il n’aura peut-être pas besoin de chercher plus loin que la star anglaise Paddy Pimblett qui a déjà dénoncé le PDG de Facebook pour avoir désactivé ses comptes de médias sociaux.

« Mais qui je voudrais combattre ? Marc Zuckerberg», a déclaré Pimblett après sa victoire à l’UFC à Londres plus tôt cette année. “Mark Zuckerberg, mon garçon, je vais te casser la tête. J’en ai marre de toi, mon garçon.”

Et malheureusement pour le partenaire d’entraînement de Zuckerberg, Khai Wu, son vendredi soir ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu car il a été vaincu par décision unanime de Joshua Dillon sur la carte principale de l’A1 Combat 5 d’Urijah Faber, qui a été diffusé en direct sur le service de streaming de l’UFC, Passe de combat.