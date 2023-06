Mark Zuckerberg accepte le défi de combat en cage d’Elon Musk | Actualités scientifiques et techniques

Les rivaux technologiques milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg ont accepté de se battre dans un match en cage.

Le propriétaire de Twitter, Musk, 51 ans, a déclaré sur sa plateforme de médias sociaux qu’il était « prêt pour un combat en cage » avec Zuckerberg, 39 ans.

Le fondateur de Facebook et directeur général et président de Meta a ensuite sous-titré un message « Envoyez-moi l’emplacement » à ses 12 millions d’abonnés Instagram avec une capture d’écran du message du chef de Tesla et SpaceX.

Dans des tweets adressés à plus de 144 millions d’abonnés sur le site, Musk a ensuite déclaré « Vegas Octagon », en référence à l’arène de combat en cage à huit côtés utilisée dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC), basé à Las Vegas.

Un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré qu’il n’avait « rien à ajouter » aux publications sur les réseaux sociaux, qui sont devenues virales, les utilisateurs spéculant sur qui gagnerait le combat et publiant des mèmes, y compris des maquettes. affiches.

Musk, qui a réalisé une prise de contrôle de Twitter de 44 milliards de dollars (35 milliards de livres sterling) en octobre dernier, a plaisanté: « J’ai ce grand coup que j’appelle » The Walrus « , où je me couche simplement sur mon adversaire et ne fais rien. »

Il a également tweeté: « Je ne m’entraîne presque jamais, sauf pour ramasser mes enfants et les jeter en l’air. »

Zuckerberg, quant à lui, a remporté le mois dernier des médailles d’or et d’argent lors de son premier tournoi de jiu-jitsu.

Après avoir concouru à Redwood City, en Californie, pour l’équipe de Guerrilla jiu-jitsu, avec laquelle il s’entraîne, Zuckerberg a partagé la nouvelle sur Instagram avec des photos de lui posant avec ses entraîneurs et se débattant avec des adversaires au sol.

« J’ai participé à mon premier tournoi de jiu-jitsu et remporté des médailles 🥇🥈 pour l’équipe de Guerrilla jiu-jitsu. Merci à @davecamarillo @khaiwu @intense0ne de m’avoir entraîné ! » Zuckerberg a sous-titré le message.

Les images montraient également Zuckerberg portant un short que lui avait offert le champion d’arts martiaux mixtes Alexander Volkanovski.