Mark Zuckerberg a mis fin aux rêves de sa fille de devenir Taylor Swift

L’ironie profonde du fait que le magnat des médias « sociaux » Mark Zuckerberg soit quelqu’un qui n’aime clairement pas beaucoup socialiser est un terrain bien connu, mais c’est à peu près tout ce à quoi je pouvais penser en regardant une récente apparition dans un podcast impliquant le dirigeant technologique.

Zuckerberg s’est présenté à une interview en direct sur le podcast « Acquis » La semaine dernière, à San Francisco, la vidéo de l’entretien a été partagée publiquement mardi. La conversation a porté sur de nombreux sujets, mais l’un des plus importants concernait les réflexions de Zuckerberg sur l’interaction sociale en tant qu’idéal platonicien.

Zuck, qui donne souvent l’impression de n’avoir rencontré l’espèce humaine que récemment, a réussi à expliquer ses vues sur l’interaction sociale avec toute la rhétorique étudiée et abstraite de quelqu’un qui en tire un revenu – ce qui est, bien sûr, son métier. Pourtant, il était quelque peu choquant (et rigolo) d’entendre le dirigeant de la technologie philosopher sur ce qu’il appelle « l’expérience sociale idéale » – un concept auquel il a apparemment beaucoup réfléchi et qui, selon lui, implique des « lunettes ».

« Je pense que ce que vous aimeriez avoir, ce n’est pas un téléphone que vous regardez de haut et qui détourne votre attention des choses et des gens qui vous entourent… mais ce que vous aimeriez avoir, ce sont des lunettes et, grâce aux lunettes, elles peuvent voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. Ce faisant, elles peuvent être en quelque sorte l’assistant IA parfait pour vous, car elles ont un contexte sur ce que vous faites. Mais il y a aussi le fait que les lunettes peuvent projeter des images, en gros, comme des hologrammes, dans le monde, et de cette façon, vos expériences sociales avec d’autres personnes ne sont pas limitées à ces petites interactions que vous pouvez avoir avec un écran de téléphone. »

D’accord. Donc, selon Zuckerberg, l’expérience sociale « idéale » implique de porter des lunettes produisant des hologrammes sur la tête tout en interagissant avec un chatbot qui ne s’éteint jamais. Selon la formulation de Zuck, l’expérience sociale « idéale » semble également nécessiter l’utilisation perpétuelle d’un des produits de Meta, qui peuvent servir de médiateur à toute interaction sociale que vous avez. Mark ne décrit pas l’expérience sociale « idéale » dans un contexte où d’autres personnes sont physiquement présentes avec vous. Il semble également renoncer à toute mention de choses comme l’intimité, le plaisir, le rire ou d’autres aspects de l’interaction sociale que la plupart des gens normaux pourraient généralement considérer comme « idéaux ».

Bien sûr, le fait que Zuck considère l’interaction sociale à travers ce prisme (littéralement) ne devrait pas être trop surprenant. Dernièrement, il a été intrigué par l’idée de Construire une nouvelle génération de lunettes alimentées par l’IA qui peut s’intégrer à l’écosystème d’applications et de logiciels de Meta. La discussion de Zuck sur « l’expérience sociale idéale » était censée être une opportunité de promouvoir ce concept.

Les commentaires de Zuckerberg sur l’expérience sociale méritent un examen plus approfondi. À un autre moment de la conversation, il a déclaré : « Nous sommes des êtres très physiques. Les gens aiment intellectualiser tout, mais une grande partie de notre expérience est très physique, et ce sentiment physique de présence avec une autre personne, faisant des choses dans le monde physique, est quelque chose que vous allez pouvoir faire grâce à des hologrammes, à des lunettes. » Il est vrai qu’être physiquement avec d’autres personnes et faire des choses dans le monde physique est très agréable, ce qui rend ironique le fait que le produit hypothétique de Zuckerberg semble réellement vous emmener dans un monde réel. loin du monde physique, vous livrant plutôt à un étrange monde hybride numérique-physique où vous n’êtes jamais vraiment pleinement présent.

Outre les réflexions métaphysiques étranges de Zuck, la conversation d’une heure avec les gens d’Acquired a été ponctuée de nombreuses autres choses humoristiques. À un moment donné, à propos de presque rien, Zuckerberg a déclaré : « Je ne m’excuse plus » ; dans un accès d’humour involontaire, le modérateur a demandé au PDG de Meta si ce qu’il fait s’apparente à sculpter la statue de David dans un bloc de marbre ; Zuck a également souligné que, comme Kanye West, il avait commencé à fabriquer ses propres vêtements.

Le clou de l’événement s’est produit vers la fin de la discussion, lorsque Zuck a raconté une anecdote sur la façon dont il a brisé le rêve de sa fille de 7 ans de devenir la prochaine Taylor Swift. « Un jour, ma fille. Nous l’avons emmenée à un concert de Taylor Swift et elle m’a dit : « Tu sais, papa, j’aimerais être comme Taylor Swift quand je serai grande », a déclaré Zuckerberg. « Je lui ai répondu : « Mais tu ne peux pas. Ce n’est pas possible pour toi. » Et elle y a réfléchi et s’est dit : « D’accord, quand je serai grande, je veux que les gens veuillent être comme August Chan Zuckerberg. »

Je n’ai aucune idée du genre de père que Zuck est, même si dire à votre jeune enfant qu’elle ne peut certainement pas être la prochaine pop star mondiale est une chose indéniablement drôle à faire. Peut-être que s’il portait des lunettes Meta, cette conversation avec sa fille aurait pu être même mieux.