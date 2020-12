Matt Hancock a déclaré à Mark Zuckerberg lors d’une réunion privée qu’il souhaitait faire évoluer l’approche du gouvernement vers les grandes entreprises technologiques, après que le patron de Facebook a menacé de retirer les investissements du Royaume-Uni.

Les détails de la réunion, qui a eu lieu en 2018 lorsque M. Hancock était secrétaire à la culture chargé de la réglementation des médias sociaux, sont contenus dans des documents officiels communiqués au Bureau of Investigative Journalism après une longue bataille pour la liberté d’information.

Selon la note de la réunion prise par le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports, M. Hancock a déclaré au patron de Facebook qu’il souhaitait faire passer le ton du gouvernement de «réglementation menaçante» à une approche «d’encouragement du travail collaboratif». garantir que la législation est proportionnée et favorable à l’innovation ».

La réunion, lors d’une conférence technologique à Paris, a eu lieu quelques jours après que M. Hancock ait dénoncé M. Zuckerberg pour avoir résisté aux demandes de la commission de la culture de la Chambre des communes de témoigner de son enquête sur les fausses informations.

Peu de temps auparavant, le gouvernement britannique avait annoncé une nouvelle législation sur la sécurité sur Internet.

Le PDG de Facebook a parlé d’un gouvernement «anti-technologie» à Londres et a plaisanté en disant que la Grande-Bretagne pourrait devenir l’un des deux seuls pays qu’il ne pourrait pas visiter – l’autre étant vraisemblablement la Chine.

Et la note a noté qu’il « a dit que le Royaume-Uni était le territoire évident en Europe pour eux d’investir, mais ils envisagent maintenant de chercher ailleurs ».

M. Hancock a demandé « un dialogue accru » avec Zuckerberg, « afin qu’il puisse faire passer le message qu’il a le soutien de Facebook au plus haut niveau », a déclaré le procès-verbal du DCMS.

Le mois suivant, Hancock a eu une réunion de suivi avec Elliot Schrage, alors le principal lobbyiste de Facebook, qui l’a ensuite remercié pour avoir exposé sa réflexion sur «comment nous pouvons travailler ensemble à la construction d’un modèle de corégulation sensée.

sur les questions de sécurité en ligne ».

M. Schrage a également déclaré que les «défis de la sécurité en ligne» devraient être «relevés de manière constructive et collaborative», avant de signer en déclarant que Facebook était sur le point de faire le point sur son «engagement envers Londres».

Le document montrait qu’il avait fallu «plusieurs jours de dispute» au DCMS pour persuader M. Zuckerberg de participer à la réunion, et que Facebook devait recevoir des assurances explicites que M. Hancock souhaitait une «réunion positive» et ne l’utiliserait pas simplement pour répétez les demandes pour que le chef de la technologie se présente devant les députés.

L’ancien président du comité de la culture des Communes, Damian Collins, a déclaré: Le contexte de la réunion de Mark Zuckerberg avec Matt Hancock en 2018 était que c’était deux mois après que le scandale Cambridge Analytica se soit éclaté et que Mark Zuckerberg refusait nos demandes pour qu’il comparaisse devant le comité pour en discuter.

«Les notes de cette réunion montrent clairement que Mark Zuckerberg avait peur de l’enquête du comité DCMS sur la désinformation et les fausses nouvelles et cherchait activement à éviter d’être interrogé par nous sur ce qu’il savait et quand sur le scandale Cambridge Analytica.

«Cela montre à quel point Mark Zuckerberg craint que Facebook n’ait vu des questions sur la sécurité des données des utilisateurs sur leur plate-forme et comment ils ont travaillé avec Cambridge Analytica en tant qu’agenda« anti-tech ». Je serais heureux d’en discuter à tout moment avec Mark Zuckerberg sur Facebook Live.

Le procès-verbal révèle également que M. Hancock devait se rendre sur Facebook en septembre 2018, mais dans le cas où cela n’aurait pas eu lieu, il a été transféré au ministère de la Santé.

Le BIJ a initialement demandé des notes à la réunion de novembre 2018 et a mené une longue bataille pour la liberté de l’information pour obtenir leur publication.

Le journaliste Matthew Chapman a déclaré: «Les relations obséquieuses de Matt Hancock avec Mark Zuckerberg ressemblent plus à celles d’un flunkey de Facebook qu’à un ministre du gouvernement chargé de réglementer les grandes technologies.

«Ce fut une lutte acharnée pour découvrir ce qui avait été discuté lors de la réunion. Le gouvernement s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler une discussion qui a des implications profondes pour la société et la démocratie britanniques. L’ensemble du processus soulève de sérieuses questions concernant la transparence au sein du gouvernement et la déférence dont il fait preuve aux entreprises technologiques.

Erin Alcock, des avocats de la BIJ Leigh Day, a déclaré: «Le public devrait savoir de quoi son gouvernement discute avec des individus et des organisations puissants tels que Facebook et si son gouvernement travaille pour protéger les droits des individus sur leurs propres données, ainsi que leur sûreté et sécurité. en ligne. »

Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Facebook dit depuis longtemps que nous avons besoin de nouvelles réglementations pour établir des normes élevées sur Internet. En fait, l’année dernière, Mark Zuckerberg a appelé les gouvernements à établir de nouvelles règles concernant les contenus préjudiciables, la confidentialité, la portabilité des données et l’intégrité électorale.

«Le Royaume-Uni est notre plus grand centre d’ingénierie en dehors des États-Unis et cette année, nous avons créé 1 000 nouveaux postes dans le pays.»

