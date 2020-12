Justin Sullivan / Getty Images

Un vote jeudi est le dernier point d’éclair du débat sur le rôle approprié de la philanthropie milliardaire.

La ville natale d’adoption du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, à San Francisco, a pris la première mesure jeudi pour condamner formellement la nomination d’un grand hôpital après lui et sa femme, dernier point d’éclair dans le débat sur le rôle approprié de la philanthropie milliardaire.

Un panel du conseil de surveillance de la ville a recommandé la condamnation, une décision qui reflète la nouvelle politique de plus en plus controversée de l’industrie technologique et de ses fondateurs. Les militants de gauche et de droite ont vivement critiqué les grandes entreprises technologiques comme Facebook. Et en même temps, il y a un mouvement de contrecoup des bâtiments contre les dons de bienfaisance des méga riches.

Le vote 3-0 est une manifestation de chacun de ces courants croisés, qui sont tous deux particulièrement forts à San Francisco libéral. La mesure n’a aucune force juridique. Mais un vote symbolique et complet du conseil est attendu le 15 décembre.

Il y a cinq ans, Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, ont donné 75 millions de dollars à l’hôpital général de San Francisco, le seul hôpital public de la ville, où Chan était pédiatre à l’époque. Dans le cadre du don, l’hôpital a été officiellement rebaptisé Priscilla Chan and Mark Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center.

Depuis lors, Zuckerberg est devenu une piñata politique au fur et à mesure que Facebook a grandi et a été poursuivi par des scandales en cascade. Et les problèmes de Zuckerberg dans sa vie d’entreprise se sont de plus en plus répercutés sur ses dons caritatifs, notamment dans le cadre de la philanthropie éponyme de son épouse et de son épouse, l’Initiative Chan Zuckerberg.

Et donc, après des années de crises et de départs, un groupe d’infirmières hospitalières, d’activistes anti-Facebook et de législateurs progressistes du conseil de surveillance de San Francisco a commencé à se mobiliser cet été pour repousser le nom de l’hôpital. Plutôt que de se déplacer pour le renommer officiellement – ce qui pourrait exiger le retour du cadeau de 75 millions de dollars – le groupe a décidé de faire pression pour un terrain d’entente: condamner le nom tout en le laissant en place.

Cette colère s’est répandue jeudi devant le Comité sur l’audit et la surveillance du gouvernement, un panel sur le conseil de surveillance de San Francisco.

« Le seul hôpital public de San Francisco ne devrait pas porter le nom d’une personne responsable de la mise en danger de la santé publique dans notre pays et dans le monde – et pourtant c’est le cas », a déclaré Gordon Mar, le principal sponsor de la mesure. «Ce sont des choix politiques, et ils ont un nombre de corps.»

«Nous sommes bien sûr reconnaissants pour le cadeau et nous sommes reconnaissants pour tout cadeau à nos institutions les plus importantes pendant cette période», a déclaré Matt Haney, un autre superviseur qui l’a soutenu. « Mais cela ne signifie pas que nous devrions pour toujours avoir cédé essentiellement des droits publicitaires sur cette institution publique la plus essentielle. »

La session est rapidement devenue une session pop-off sur le fondateur de Facebook, les activistes le pillant pour toute transgression d’entreprise et minimisant l’importance de son cadeau, qui était le plus grand cadeau privé jamais offert à un hôpital public. Les commentaires sont devenus assez caustiques – par exemple, un Saint-franciscain l’a appelé un «égoïste riche et amoral qui dirige une société d’extraction».

Pendant ce temps, les dirigeants des organisations caritatives ont exprimé leur inquiétude face au précédent que la résolution pourrait créer. Les défenseurs de la philanthropie à forte valeur ajoutée soutiennent souvent que quels que soient les avantages fiscaux ou les avantages de relations publiques que le don offre au donateur, leur argent fait également du bien aux défavorisés. Et l’hôpital a accepté en 2015 lorsqu’il a accepté les 75 millions de dollars qu’il conserverait le nom de Zuckerberg pendant au moins 50 ans.

Kim Meredith, responsable de la fondation de l’hôpital, a souligné que le «cadeau sincère» de Zuckerberg et Chan avait fait de la ville «un modèle de soins» pendant la pandémie de coronavirus.

«Cette résolution de condamnation sur la dénomination de [the hospital] a le potentiel d’avoir des conséquences imprévues et un effet dissuasif sur les cadeaux passés, présents et futurs à la ville », a-t-elle déclaré. «Nous aurons besoin de philanthropies pour continuer à relever les défis de Covid-19, l’équité en santé et la reprise dans les années à venir.»

Meredith a ajouté dans une déclaration ultérieure qu’elle était «fière que l’hôpital porte désormais leurs noms».

Il n’est pas rare pour une institution de nommer quelque chose d’après un donateur qui fait un don particulièrement important. Un autre hôpital de San Francisco porte le nom d’un autre milliardaire de la technologie, le fondateur de Salesforce, Marc Benioff. Les responsables de San Francisco ont signé le contrat de dénomination de Zuckerberg en 2015.

Mais pour une institution, condamner formellement un donateur est inhabituel, voire sans précédent.