Mark Zuckerberg a déclaré qu’il avait raté un changement de géant dans les réseaux sociaux

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, n’a pas anticipé une nouvelle tendance dans les réseaux sociaux qui a contribué au succès de son rival TikTok.

Dans un interview publié mercredi dans la newsletter Statechery de l’analyste Ben Thompson, le fondateur de Facebook a déclaré qu’il avait “en quelque sorte raté” une nouvelle façon dont les gens “interagissent avec le contenu découvert” via les services de réseaux sociaux. Les gens utilisent de plus en plus leurs “flux” de réseaux sociaux pour découvrir un contenu attrayant au lieu de regarder les médias partagés par les amis qu’ils suivent, a-t-il expliqué.

Bien que les gens interagissent toujours avec le contenu que leurs amis partagent dans leurs flux, la tendance générale des réseaux sociaux est “de manière générale, vous utilisez votre flux pour découvrir du contenu, vous trouvez des choses intéressantes, vous les envoyez à vos amis dans des messages et vous interagissez là-bas », a déclaré Zuckerberg.

“Donc, dans ce monde, il est en fait un peu moins important de savoir qui produit le contenu que vous trouvez, vous voulez juste le meilleur contenu”, a déclaré le fondateur de Facebook. (Facebook a changé sa dénomination sociale en Meta l’année dernière.)

Les analystes ont attribué la montée en popularité rapide de TikTok à son algorithme, qui peut recommander de courtes vidéos convaincantes aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes et de leur historique de visionnage. La montée en puissance de TikTok a posé un défi important à l’entreprise, qui connaît une baisse du nombre d’utilisateurs nord-américains de Facebook et un cours de l’action qui a perdu plus de 56 % cette année jusqu’à présent.

Zuckerberg a qualifié TikTok de “concurrent très efficace” lors de l’entretien et a reconnu que l’entreprise était “un peu lent à cela parce que cela ne correspondait pas à mon schéma social, cela ressemblait plus à une version plus courte de YouTube pour moi », a-t-il déclaré.

Zuckerberg pense également qu’il est important pour Meta de développer une IA capable de recommander une gamme de contenus, y compris des photos et du texte, aux utilisateurs, en plus de courtes vidéos.

“Parfois, je veux regarder spécifiquement des vidéos, mais la plupart du temps, je veux juste le meilleur”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, Meta a lancé le casque de réalité virtuelle Quest Pro destiné aux passionnés de réalité virtuelle, par opposition aux nouveaux arrivants qui coûteront 1 500 $.

