Mark Zuckerberg a déclaré au personnel que Meta était en “concurrence philosophique profonde” avec Apple pour construire le métaverse

PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Photo de Liu Jie/Xinhua via Getty Images

Mark Zuckerberg a déclaré au personnel de Meta qu’il considérait Apple comme un rival du métaverse, rapporte The Verge.

Zuckerberg a déclaré que Meta et Apple avaient des différences “philosophiques” en ce qui concerne le métaverse.

Il a déclaré que Meta essaierait de créer une technologie de métaverse plus “ouverte”.

Mark Zuckerberg considère Apple comme un rival majeur de Meta en tant que l’entreprise cherche à pousser dans le métaverseselon un enregistrement d’une réunion d’entreprise obtenu par Le bord.

Zuckerberg a déclaré au personnel que Meta et Apple étaient en “concurrence philosophique très profonde” en ce qui concerne le métaverse.

Le mot “métaverse” est un terme emprunté à la science-fiction et fait référence à une version hypothétique d’Internet accessible via des technologies immersives telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée plutôt que via des écrans.

Zuckerberg parie gros sur le métaverse, et en octobre restructuré et rebaptisé l’entreprise – anciennement connu sous le nom de Facebook – pour refléter ses ambitions de métaverse.

Zuckerberg a déclaré qu’une différence entre Meta et Apple est que s’il pense qu’Apple créera un écosystème fermé pour sa technologie métaverse, Meta essaiera d’être plus ouvert.

“Nous abordons cela de manière ouverte et essayons de construire un écosystème plus ouvert”, a déclaré Zuckerberg, selon une transcription légèrement modifiée de l’appel publiée par The Verge.

Il a ajouté que Meta essayait de rendre sa technologie métaverse compatible avec les téléphones Android.

Il a également semblé suggérer que Meta battrait Apple sur le prix, selon la transcription de The Verge :

“Nous livrons essentiellement nos appareils au prix coûtant ou moyennant une légère subvention, ou légèrement plus que le coût dans certains cas. Mais l’essentiel est que notre entreprise ne prend pas principalement une prime sur les appareils. Nous voulons qu’autant de personnes interagissent là-dedans que possible. Une partie de cela consiste à en faire un écosystème ouvert et interopérable.

L’investissement de la société dans la technologie métavers a jusqu’à présent été une grande ponction sur ses réserves de trésorerie, et Zuckerberg a déclaré aux actionnaires en mai qu’il s’attend à ce que le développement du métaverse continuer à perdre de l’argent pour l’entreprise pendant les trois à cinq prochaines années.

Le métaverse n’est pas le seul champ de bataille que Meta partage avec Apple, les entreprises ont débattu publiquement sur des questions telles que la confidentialité des utilisateurs.

Meta et Apple n’ont pas immédiatement répondu lorsqu’ils ont été contactés par Insider pour un commentaire.

