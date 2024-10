Mark Zuckerberg a abandonné le luxe discret et affiche désormais fièrement sa fortune de 201 milliards de dollars. Il a échangé sa Honda à 18 000 $ contre une Porsche personnalisée à 250 000 $, des vacances sur son superyacht de 300 millions de dollars et a troqué son bracelet Garmin contre une Patek à 141 000 $.

En 2024, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a fait tourner les têtes avec son nouveau flair. Qu’il s’agisse de l’arrivée de la quarantaine, du dynamisme de la nouvelle décennie ou de son entrée dans le club d’élite des 200 milliards de dollars, il semble avoir mis de côté son ancien style de vie minimaliste. Le monde regarde le fondateur de Facebook adopter une personnalité plus élégante et plus dynamique, dépensant enfin la fortune durement gagnée qu’il avait autrefois réservée. Vous trouverez ci-dessous des événements illustrant la transformation de Zuckerberg, une histoire pour tous les âges.



Un superyacht de 388 pieds de long, et puis quelque-

Zuckerberg a dépensé 300 millions de dollars pour un superyacht nommé Launchpad, suivi de 30 millions de dollars supplémentaires pour un navire de soutien, Wingman, où il a célébré son 40e anniversaire et la fête des pères. Dans une rare démonstration d’ouverture, lui et sa femme Priscilla Chan ont partagé des aperçus d’une somptueuse célébration, complétée par des scènes recréées de la chambre d’adolescent de Zuckerberg, de son dortoir universitaire et du premier bureau de Facebook.

Un style réinventé-

En mars, Zuckerberg a assisté aux festivités précédant le mariage d’Anant Ambani, échangeant ses t-shirts gris emblématiques contre Alexander McQueen et des imprimés saisissants inspirés du tigre indien des Sundarbans, du célèbre designer indien Rahul Mishra. Il a révélé sur le podcast Acquired qu’il conçoit désormais des t-shirts comportant ses dictons classiques préférés, créés en partenariat avec le créateur de mode de Los Angeles Mike Amiri.

Cette nouvelle garde-robe reflète un côté créatif qu’il souhaite partager avec le monde. Le centibillionaire a partagé : « J’ai en quelque sorte commencé à travailler sur cette série de chemises avec certains de mes dictons classiques préférés dessus. » L’ajout de colliers en or épais agit comme une cerise sur le gâteau.

De magnifiques garde-temps-

Après le mariage d’Ambani, le quatrième homme le plus riche du monde a attrapé le virus de la montre, s’offrant une Patek Philippe à 141 000 $ et une De Bethune Starry Varius à 90 000 $, un changement radical par rapport à ses choix discrets typiques comme la Garmin Forerunner 945 à 500 $, aujourd’hui abandonnée. .

Pas seulement des superyachts, mais aussi des voitures spectaculaires.

Le fondateur de Facebook s’est rendu sur Instagram pour présenter un SUV Porsche Cayenne allongé, qu’il prétend avoir conçu lui-même. Pour chouchouter Priscilla Chan avec la mini-fourgonnette qu’elle désirait, Zuckerberg a décidé de prendre les choses en main et d’en construire une.

Le couple puissant affiche désormais deux Porsche personnalisées, modifiées par West Coast Customs, un modèle plus sportif pour lui et une mini-fourgonnette pour Priscilla. Chaque voiture, d’une valeur de plus de 200 000 $ (hors personnalisation), incarne leurs goûts uniques.

Tandis que Zuckerberg prend désormais la route dans une Porsche 911 GT3 personnalisée, d’une valeur de 250 000 $ plus personnalisation. Il développe 518 ch et peut accélérer le Meta CEO de 0 à 62 mph en moins de 3,5 secondes. Il n’y a pas si longtemps, cependant, il conduisait une Honda Fit à 18 000 $, alors qu’elle valait des milliards.

Maisons hawaïennes et statue romaine-

Zuckerberg construit un vaste complexe à Hawaï, comprenant plusieurs demeures, un bunker souterrain, un village et 11 cabanes dans les arbres reliées par des ponts de corde. Il commande également une sculpture colossale d’inspiration romaine de Priscilla par Daniel Arsham, un hommage approprié d’un homme digne de ce nom. 204 milliards de dollars.

En 2010, Zuckerberg et Chan ont signé le Giving Pledge, s’engageant à faire don d’au moins la moitié de leur richesse. C’est peut-être une façon pour Zuckerberg de profiter de son succès avant de le donner, prouvant qu’il n’y a rien de plus inspirant qu’une vie bien vécue. Épargner ou investir à lui seul ne suffit pas à réaliser les rêves de ce titan de la technologie.

Note – Au moment de la rédaction de cet article, selon Forbes, Mark Zuckerberg avait une valeur nette de 201,3 milliards de dollars.