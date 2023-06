Mark Zandi dit que l’IA pourrait progressivement changer le marché du travail

L’intelligence artificielle présente à la fois des défis et des opportunités pour les travailleurs et les employés, a déclaré l’économiste en chef de Moody’s Analytics, Mark Zandi.

« Si vous êtes capable d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle dans votre travail, vous êtes plus productif. Vous devriez être en mesure d’exiger un salaire plus élevé et de bénéficier du fait que l’IA augmente la productivité de chacun pour les entreprises », a déclaré Zandi.

Cependant, certains employés craignent que leur emploi ne soit menacé tandis que les entreprises peuvent tirer parti de la technologie pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre.

Zandi a suggéré que ces préoccupations pourraient être prématurées. Bien que les progrès de l’IA aient le potentiel de modifier de nombreuses pratiques commerciales, la technologie en est encore à ses débuts.

« Si l’histoire est un guide et que nous examinons d’autres technologies qui changent la donne, il faut du temps pour que ces technologies soient intégrées aux pratiques commerciales », a expliqué l’économiste. « Généralement, cela se produit sur des périodes de plusieurs années, voire quelques décennies. »

Il a également déclaré que l’IA sera mise en œuvre différemment dans les différents secteurs de l’économie.

« Typique des grands changements technologiques, c’est ce qui se passe. Cela remue en quelque sorte le pot, crée des gagnants et des perdants », a déclaré Zandi à CNBC.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir l’intégralité de l’interview.