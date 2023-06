Mark Wright riposte aux trolls qui prétendent qu’il ne voit jamais sa femme Michelle Keegan dire « nous ne le publions pas toujours »

MARK Wright a riposté aux trolls qui prétendent qu’il ne voit jamais sa femme Michelle Keegan.

Le couple de télévision est marié depuis huit ans et partage également un manoir d’Essex de 3,5 millions de livres sterling.

Getty

Mark Wright a parlé de son mariage avec Michelle Keegan[/caption] Instagram

Le couple partage un manoir incroyable[/caption]

Au fil des ans, en raison de leurs horaires de travail intenses, ils ont dû endurer une relation à distance pendant leurs huit années.

Récemment, Mark, 36 ans, a été occupé à filmer sa nouvelle émission de la BBC One’s A Wright Family Holiday, tandis que Michelle, 36 ans, a travaillé sur un certain nombre d’émissions, dont Ten Pound Poms.

Bien qu’il soit très occupé, le couple parvient à passer beaucoup de temps ensemble, mais aime le garder privé.

Parlant de leur relation, Mark a déclaré: « Savez-vous ce que chaque fois qu’il y a une photo de nous ensemble, les gens diront » photo rare de Mark et Michelle « ou » Mark et Michelle se réunissent après une séparation « , nous ne le disons tout simplement pas à tout le monde quand nous passer du temps de qualité ensemble.

« Je pourrais être à la maison avec Michelle pendant deux semaines, mais personne ne le saura parce que je ne poste pas nécessairement à ce sujet.

«Nous passons beaucoup de temps de qualité ensemble et nous avons eu beaucoup de week-ends à l’extérieur. Nous avons des affaires réservées.

Ajoutant au MailOnline, Mark a déclaré: « Nous passons du temps de qualité ensemble comme n’importe quelle autre relation et je ne dis pas seulement cela … nous le faisons vraiment. »

Mark et Michelle se sont rencontrés en 2013, peu de temps après sa séparation de la star de The Wanted Max George.

Deux ans plus tard, le couple s’est marié et n’a cessé de se renforcer depuis.

Il y a à peine trois semaines, ils ont célébré leur huitième anniversaire de mariage.

Partageant un cliché de leur journée spéciale, Mark a déclaré: « 8 ans Treac !! Je t’aime plus chaque jour!! Joyeux anniversaire. »

Mark a récemment expliqué comment le couple puissant s’est rencontré pour la première fois.

S’exprimant sur le podcast Private Parts, animé par la star de Made In Chelsea, Jamie Laing, il a détaillé: «Une sorte de cercles similaires, vraiment.

« Ensuite, je pense que la première fois, c’était lors d’un événement ensemble.

« Nous étions tous les deux des participants au X Factor et nous étions dans les coulisses de la salle verte et c’était elle et sa mère et moi et mon cousin. »

Getty

Mark et Michelle se sont rencontrés alors qu’ils assistaient à The X Factor[/caption] Instagram

Le couple a récemment célébré son huitième anniversaire de mariage[/caption]