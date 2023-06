Mark Wright révèle son chagrin à la confession de « fin de vie » de son père

MARK Wright a révélé son chagrin lors des aveux de « fin de vie » de son père.

L’ancienne star de TOWIE et présentatrice de télévision, 36 ans, a filmé un tout nouveau programme.

Il voyage au Royaume-Uni avec son frère Joshua, 33 ans, et son père, Mark Wright Sr, 65 ans.

L’émission a été surnommée A Wright Old Adventure et sortira sur les écrans en juin.

Dans une interview exclusive avec The Sun’s TV Mag, Mark a révélé pourquoi il avait décidé de faire le programme.

Il a rappelé comment son père était extrêmement malade du coronavirus – tandis que son frère traversait une période difficile.

Après que son père se soit complètement rétabli, Mark a décidé qu’il était temps de se « reconnecter » en tant que famille.

Il a déclaré: « J’ai eu pour la première fois la conversation sur le fait de faire cela pendant le verrouillage – juste après que mon père était vraiment très malade avec Covid et a perdu son frère à cause de covid et mon frère était en train de changer de club ou potentiellement de prendre sa retraite et de traverser une période difficile avec ça. »

Parlant plus franchement de son père, Mark a poursuivi en disant: « Quand il était lui-même malade et quand il a perdu son frère, il était déprimé et manquait de confiance, il a du mal à l’admettre maintenant.

« Il a pensé à la fin de la vie à ce moment-là. Il a ralenti et a perdu ce buzz qu’il a normalement.

Mark, qui est marié à l’actrice Michelle Keegan, a admis qu’il n’avait pas réalisé à quel point ils seraient tous ouverts dans la série.

« Je ne savais pas que nous allions diffuser les choses que nous faisions – mon père enferme les choses et mon frère révèle des choses sur la façon dont il se débat et c’était une première pour lui, ce fut un moment très émouvant pour nous tous.

«Les mâles alpha, ce que je pense que nous sommes probablement, pour porter notre cœur sur nos manches.

« C’était une chose incroyable à faire. Nous avons toujours été proches, mais cela nous rappelle que nous devons prendre du temps l’un pour l’autre.

« Moi en particulier, je poursuis toujours mes rêves et j’ai probablement été un peu trop motivé. J’ai besoin de prendre du temps pour ma famille.

