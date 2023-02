Mark Wright révèle la vraie raison pour laquelle il garde la romance avec Michelle Keegan privée

MARK Wright a partagé un aperçu rare de sa relation avec Michelle Keegan.

Le présentateur de télévision, 36 ans, a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il gardait leur romance si privée et a admis qu’il ressentait le besoin d’en parler parce qu’on lui avait demandé tant de fois.

Mark a expliqué: «Nous ne sommes pas toujours privés, mais je pense qu’il est important de retenir quelque chose et de les avoir pour vous.

“J’ai répondu à cette question car je l’ai littéralement fait des milliers de fois ce soir.”

Mark et Michelle se sont mariés en 2015 et malgré le temps passé à travailler séparément, ils sont plus forts que jamais.

L’année dernière, ils ont emménagé dans la maison de leurs rêves après avoir passé des mois à la rénover.

Cela est venu après qu’ils aient passé des mois à part lors du tournage de différentes émissions de télévision.

Mark était occupé à tourner A Wright Old Adventure aux côtés de son père Mark Senior et de son frère Josh, tandis que Michelle travaillait en Australie sur le drame de la BBC Ten Pound Poms.

Et Mark est actuellement en Espagne, tandis que Michelle termine le tournage de la dernière série de Brassic à Manchester.

La star a précédemment expliqué comment ils le font fonctionner, déclarant à MailOnline: «Je pense que le fait d’être tous les deux dans le même secteur aide vraiment. Parce que nous avons la carrière de l’autre, et nous le comprenons parfaitement.

“Essentiellement, nous voulons tous les deux que l’autre atteigne tous nos objectifs et tous nos rêves et nous nous soutenons à chaque étape du chemin pour cela, vous savez.”

Il a poursuivi: “Vous devez apprendre que vous êtes ensemble depuis longtemps et que vous ne vous êtes pas vus depuis trois semaines, donc c’est excitant au début, mais ensuite cela revient à une relation de 10 ans.

« Plus vous avancez, plus il y a de pression parce que plus cela dure. Mais j’étais à LA et j’ai dîné avec Piers Morgan et je lui ai dit que c’était dur. Il a dit: “J’ai eu ça avec ma femme et nous avons une règle de 3 semaines, alors ne la laissez pas dépasser 3 semaines”.

