Mark Wright réalise à quel point il est difficile pour James Argent de perdre du poids à 27 pierres

Mark Wright a partagé sa réalisation à quel point il est difficile pour son meilleur ami James Argent de perdre du poids après avoir fait pencher la balance à 27 pierres.

Arg a été averti par les médecins qu’il pourrait mourir de Covid à cause de son poids.

Son meilleur ami et ancien co-star de TOWIE, Mark, l’a soutenu tout au long de sa lutte continue contre son trouble de l’alimentation sous les projecteurs.

Mais le footballeur était convaincu que rien ne sera jamais aussi difficile que l’époque où Arg a subi deux surdoses presque mortelles au milieu d’une dépendance à la cocaïne.

Il a dit au Sun: « Cela n’a pas été facile mais, vous savez, c’est juste ce que vous devez faire pour vos amis et votre famille – vous devez être là pour eux. Il vous suffit de le faire en tant qu’ami.







«Peu importe à quel point cela peut parfois être difficile, lui faire perdre du poids et l’aider à perdre du poids n’est rien d’aussi difficile que ce que c’était et tout ce qu’il a vécu l’année dernière, tu sais?

« C’était difficile, et ça a été difficile maintenant, mais il y arrive. Maintenant, il a pris une décision sur ce qu’il va faire pour le changer et j’espère que cela fonctionnera pour lui. »

Arg prévoit de subir une chirurgie gastrique vitale.







Lors d’une récente apparition dans Good Morning Britain, il a laissé tomber la bombe, les médecins ont émis un avertissement sévère à propos de Covid-19.

Les médecins ont dit à Arg s’il contractait un coronavirus, il pourrait mourir.

« J’ai vécu énormément de choses, certaines personnes traversent la vie en toute tranquillité et d’autres trouvent la vie un peu difficile », a-t-il déclaré. « Je crois qu’il y a une lumière au bout du tunnel. »

Susanna a demandé: « Qu’est-ce que les médecins ont dit à propos de votre poids? »







« Je suis actuellement à 27 pierres, je parle régulièrement aux médecins et aux infirmières et ils me donnent des conseils », a déclaré Arg. «Ils disent que la taille que je suis, ça pourrait être fatal. Si j’obtiens Covid, je pourrais être foutu.

Il a poursuivi: « Je lutte avec mon poids depuis que je suis adolescent … ces 16 dernières années, j’ai trouvé qu’il était presque impossible d’avoir un médium.

« C’est une opération vraiment sérieuse – je n’ai pas exactement décidé laquelle il va être – un manchon ou un bypass », a ajouté Arg.