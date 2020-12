Cheeky Mark Wright a plaisanté en disant que sa femme Michelle Keegan «frappe» au-dessus de son poids.

Le couple génétiquement béni a posé pour un selfie à l’arrière d’un taxi alors qu’ils partaient pour un rendez-vous amoureux.

L’ancien beau mec de TOWIE, Mark, avait l’air pimpant dans un pull noir et un manteau gris tandis que l’ex-actrice de Coronation Street, Michelle, était assommée dans une robe rose satinée.

« Rendez-vous soir … elle frappe je sais !! » Mark a sous-titré le cliché en le partageant sur son histoire Instagram.

Mark a montré sa tenue complète alors qu’il réalisait sa meilleure pose de mannequin en un clin d’œil à l’hôtel de luxe Corinthia London.

Il a plaisanté: « C’est ma maison !! Eh bien … ce n’est pas le cas, mais j’aime le dicton et j’adore l’hôtel, donc pour l’instant … CECI EST MA MAISON !! »







(Image: Mark Wright / Instagram)



C’est clairement un hotspot de rendez-vous célébré car Ruth Langsford a suggéré qu’elle est un visiteur régulier avec son mari Eamonn Holmes quand elle a commenté: « Nous adorons cet hôtel! Profitez de x »

« Le meilleur hôtel », a écrit le chanteur Josh Cuthbert.

Mark et Michelle, tous deux âgés de 33 ans, sont mariés depuis 2015.

Le couple a récemment été impliqué dans un drame lorsque leur Range Rover de 65000 £ a été volé hors de leur allée.

Mark aurait depuis déclaré qu’il craignait d’être surveillé par des voleurs.







(Image: Mark Wright / Instagram)



C’était lundi dernier lorsque Mark s’est rendu sur Twitter pour plaider: « Si quelqu’un voit un Range Rover noir dans la région de Chigwell s’éloignant d’Abridge, veuillez m’envoyer un tweet »

« Juste cette seconde volée sur mon disque pendant que nous sommes à la maison. Incroyable », at-il ajouté.

La voiture a été rapidement retrouvée à seulement 20 minutes de route de la maison du couple dans l’Essex.

Mark a déclaré à ses fans: « La voiture a maintenant été retrouvée à 20 minutes. Merci à @ MetaTrakUK @ metpoliceuk @ EssexPoliceUK pour votre travail incroyable. Merci à toutes les personnes qui ont tweeté et ont montré leur soutien. X »







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: « Nous avons été appelés pour signaler qu’une voiture avait été volée à Abridge vers 16 h 10 le lundi 7 décembre. Le véhicule a été retrouvé à Ilford peu de temps après ».

Une source a déclaré plus tard au Sun: « Mark et Michelle craignent d’être pris pour cible et les voleurs sont passés devant leur maison plusieurs fois en quelques jours avant de repérer que les portes restaient ouvertes.

« Ce serait une trop grande coïncidence que ce soit un vol au hasard – quelqu’un devait garder un œil sur les portes pour être laissées ouvertes. »