Mark Wright montre un dressing et une cuisine incroyables dans le manoir d’Essex à 3,5 millions de livres sterling – laissant les fans stupéfaits

MARK Wright a révélé une autre partie de son incroyable manoir en partageant une vidéo de sa routine quotidienne aujourd’hui.

L’ancienne star de Towie, 36 ans, a montré son immense dressing et a donné un aperçu de sa cuisine ultramoderne.

La vidéo a commencé avec Mark appliquant ses produits pour le visage dans sa magnifique salle de bain en marbre.

Il a ensuite emménagé dans le vestiaire dans son pantalon – révélant des rangées de vêtements bien organisés.

Une fois habillé, il se dirigea vers la cuisine pour préparer un café sur sa machine sophistiquée – jetant un coup d’œil aux trois plaques de cuisson et aux armoires noires.

En arrière-plan, une touche personnelle peut être vue – une planche à découper avec les initiales de Mark et de sa femme Michelle Keegan dessus.

Mark et Michelle ont passé des années à construire la maison de leurs rêves à partir de zéro et on pense maintenant qu’elle vaut 3,5 millions de livres sterling.

Ils ont finalement emménagé en septembre de l’année dernière et ont presque terminé tous les travaux.

S’adressant à The Sun à propos de son pad épique, Mark a récemment déclaré: « Juste le jardin est encore en train de se faire, nous ne sommes qu’à quelques semaines de le terminer. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il restait à faire, il a ajouté : « Le natation la piscine, l’ensemencement, la plantation, juste des trucs comme ça, le faire ressembler à ce que nous voulons qu’il soit fini.

Alors que Mark a eu du mal à choisir une partie de la maison qui est sa préférée, il y a deux pièces en particulier qui se démarquent pour lui.

« J’aime le fait que j’ai une salle de sport à la maison, c’est une sensation agréable », a-t-il déclaré.

« Mais j’aime tout. J’aime l’équilibre, j’aime le bar aussi !

