Mark Wright fait visiter aux fans l’entrée du manoir d’Essex à 3,5 millions de livres sterling alors qu’il révèle le travail de son père star de Towie sur place

MARK Wright a donné aux fans des bottes lors de la visite au sol de l’entrée de son manoir d’Essex de 3,5 millions de livres sterling.

Une vidéo, filmée par Mark pendant le processus de construction, a été partagée sur Instagram hier par son père Mark Senior.

Getty

Mark et Michelle ont emménagé en octobre[/caption]

Mark Sr, qui a géré la construction du projet, était très fier de ce que lui et son fils avaient accompli.

Il a écrit à côté de la vidéo: “Tout le travail acharné est maintenant terminé, alors tous chantent et dansent maintenant x.”

Son fils a commenté: «Il l’a brisé. Créé notre maison de rêve.

Par une sombre journée de l’année dernière, Mark Jr a filmé des ouvriers greffant dur sur son allée et son annexe.

On pouvait voir Mark Sr superviser le travail alors que son fils disait : « Voilà le patron. Moi papa. Diriger les choses en faisant travailler tous les garçons, il est l’homme responsable de tout cela. il a travaillé dur l’année dernière. Fier de lui. Il nous a rendus fiers, c’est certain.

La superbe maison blanche est maintenant terminée, et l’amour et le soin apportés à chaque centimètre carré de la construction sont évidents.

À l’automne, Mark et sa femme Michelle Keegan ont partagé le moment “énervant” où ils ont fait installer leur salle de bain de luxe.

Les spécialistes du verre ont apporté d’immenses vitres pour s’adapter au sauna, à la douche et au hammam.

S’adressant au compte Instagram de Wrighty Home, Mark a montré des hommes portant les énormes vitres à l’étage et dans leur salle de bains.

« À l’époque où ils sont arrivés avec du verre pour le sauna, la douche et le hammam. L’un des emplois les plus éprouvants à ce jour », a-t-il écrit.

«Nous avons travaillé sur tous les sens et sur ce qu’il faut faire pour monter les escaliers en toute sécurité.

“Maintenant, nous avons l’échafaudage ici, c’est la mission du travail – et la première consiste simplement à le faire passer par la porte.”

Mark a montré le produit fini après avoir photographié une douche à l’italienne.

« Hammam, et nous l’avons fait ! Paroi de douche, sauna et hammam, tous en verre et parfaitement ajustés », a-t-il écrit sous le cliché.

Le coussin à couper le souffle a duré deux ans et a été conçu selon les exigences exactes du couple.

Il contient un bar, une mini-discothèque avec une cabine de DJ et un spa – et est entouré de pelouses de style tennis de Wimbledon.

Il y a aussi une allée épique et une salle de gym à domicile pour le couple obsédé par le fitness, ainsi qu’une piscine.

Chacune des cinq chambres de la propriété a sa propre salle de bain, tandis que trois d’entre elles ont même des dressings.

Le couple a acheté sa maison pour 1,3 million de livres sterling en 2020 et a démoli la propriété d’origine pour créer sa vision de rêve.

Instagram

Les stars ont montré l’incroyable spa de leur salle de bains[/caption] Instagram

La salle de bain a été équipée de verre pour séparer la douche et le sauna[/caption] Instagram

Regarder l’installation était “nerveux”, selon Mark[/caption]